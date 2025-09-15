Популярність Labubu не врятувала: Pop Mart втратила $13 млрд

Темпи зростання акцій китайського виробника іграшок Pop Mart, відомого своїми ляльками Labubu, раптово сповільнилися. Компанія втратила майже $13 мільярдів капіталізації, її акції на біржі у Гонконзі впали на 9%. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина

Це відбулося після того, як інвестиційний банк JPMorgan Chase & Co. знизив рейтинг акцій Pop Mart, посилаючись на слабкі фінансові перспективи та переоцінку вартості.

Хоча акції Pop Mart все ще демонструють вражаюче зростання з початку року (понад 180%), ринок реагує на перші ознаки «охолодження». Аналітики JPMorgan зазначають, що популярність іграшок, особливо плюшевих ляльок Labubu, які стали хітом серед знаменитостей Голлівуду, вже не така висока. На вторинних ринках Китаю ціна перепродажу знижується, що свідчить про спад ажіотажу.

Читайте також: Pop Mart прогнозує дохід понад $4 мільярди цього року та запускає міні-Лабубу

Прогнози щодо майбутнього також туманні. Хоча Pop Mart планує випустити нові анімаційні проєкти та іграшки до Різдва, аналітики вважають ці каталізатори недостатньо сильними, щоб підтримати високу вартість акцій.

У JPMorgan знизили рейтинг акцій компанії з високого рівня до нейтрального, а цільову ціну на грудень 2026 року на 25% до 300 гонконгських доларів ($38,58). Загалом співвідношення рейтингів «купувати» до загальної кількості рекомендацій щодо акцій знизилося до 91%, що є найнижчим рівнем за рік.

Аналітики вважають, що зниження рейтингу та цільової ціни на акції свідчить про обережність інвесторів, які вважають, що Pop Mart може не виправдати високих очікувань ринку.