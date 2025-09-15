Криптовалюти в Україні: у Раді уточнюють статус без права платіжного засобу

Робота над проєктом закону про криптовалюти триває у Верховній Раді. Платіжним засобом вони не будуть через загрози національній безпеці та суверенітету. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Що відомо

Гетманцев нагадав, що законопроєкт про оподаткування криптовалют в Україні пройшов перше читання. До другого читання він істотно зміниться.

«Правок може бути і буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки якщо буде достатньо обґрунтованої критики», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що початковий текст закону був неякісним, і комітет взявся за його доопрацювання. «Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки що немає остаточної відповіді на запитання, чи все там так, як треба», — додав депутат.

Безпека понад усе

Гетманцев підкреслив, що криптовалюти не стануть платіжним засобом у країні.

«Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро і долара. Це питання національної безпеки і суверенітету», — пояснив він.

За його словами, податкові пільги для операцій із криптовалютою виключені. «Напевно, це єдине, що я не готовий змінювати. Усе інше, якщо рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати», — зазначив голова комітету.

Відсутність експертизи

Депутат додав, що для доопрацювання закону до другого читання необхідні фахівці, яких зараз вкрай мало.

«Я дуже боюся помилок на цьому новому ринку, тому хотілося б побільше спеціалістів, які долучилися б до доопрацювання цього закону. Ми готові змінювати все, крім надання пільг», — підкреслив Гетманцев.

Він також уточнив, що ухвалення закону не буде поспішним і збережеться навіть у разі зміни складу Верховної Ради. «Навіть якщо повноваження цієї каденції завершаться, перше читання вже проведено, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді», — додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. податки будуть на рівні 18% ПДФО +5% військового збору з прибутку від продажу віртуальних активів.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.