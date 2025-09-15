Робота над проєктом закону про криптовалюти триває у Верховній Раді. Платіжним засобом вони не будуть через загрози національній безпеці та суверенітету. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Криптовалюти в Україні: у Раді уточнюють статус без права платіжного засобу
Що відомо
Гетманцев нагадав, що законопроєкт про оподаткування криптовалют в Україні пройшов перше читання. До другого читання він істотно зміниться.
«Правок може бути і буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки якщо буде достатньо обґрунтованої критики», — сказав Гетманцев.
Він зазначив, що початковий текст закону був неякісним, і комітет взявся за його доопрацювання. «Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки що немає остаточної відповіді на запитання, чи все там так, як треба», — додав депутат.
Безпека понад усе
Гетманцев підкреслив, що криптовалюти не стануть платіжним засобом у країні.
«Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро і долара. Це питання національної безпеки і суверенітету», — пояснив він.
За його словами, податкові пільги для операцій із криптовалютою виключені. «Напевно, це єдине, що я не готовий змінювати. Усе інше, якщо рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати», — зазначив голова комітету.
Відсутність експертизи
Депутат додав, що для доопрацювання закону до другого читання необхідні фахівці, яких зараз вкрай мало.
«Я дуже боюся помилок на цьому новому ринку, тому хотілося б побільше спеціалістів, які долучилися б до доопрацювання цього закону. Ми готові змінювати все, крім надання пільг», — підкреслив Гетманцев.
Він також уточнив, що ухвалення закону не буде поспішним і збережеться навіть у разі зміни складу Верховної Ради. «Навіть якщо повноваження цієї каденції завершаться, перше читання вже проведено, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді», — додав він.
Нагадаємо
Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. податки будуть на рівні 18% ПДФО +5% військового збору з прибутку від продажу віртуальних активів.
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.
Коментарі - 3
Нерухомість і машини купують за валюту, ну це де факто.
Чайові в дорогих ресторанах також прийнято залишати в доларах і євро
Якщо співробітнику затримали зп, а потім видали доларами або євро в конверті - ніхто не заперечує
А щодо крипти, вже є сервіси котрі конвертують біткоін, ефір, юсдт, юсдс і так далі - в гривню, і ти можеш ними оплачуватися в магазинах і тд
Тому від того що влада намагається усіляко протидіяти крипти — реальність не змінюється, а реальність така, що всі хто хоч трохи дружать з головою, мають гроші і не мають зв`язків рівня «по дзвінку вирішити будь-яке питання з банком» — тримають валюту (типу долар, євро) і крипту, а гривні то так, шоб було в гаманці))
Навіть від тцкунів відмазуються в твердих валютах, а не в гривнях, бо навіть держслужбовцям хабарі дають в твердій валюті, а не в гривні))
Це все вже є в Україні))
А те що влада закриває на це очі, так це те саме, як гетьманцев геть каже про тіньову економіку, але в той же час ніхто чомусь не прикриє маршрутки де купа готівки обертається)
У меня бабушка кстати держала деньги в открытке, а открытка в печке-грубе нерабочей)
Хотя да, если у тебя сбережений несколько десятков тысяч долларов то держать можно в банках и под подушкой, такая молекула никому не интересна в наше время.