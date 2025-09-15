Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро

В Україні наразі непокрите зовнішнє фінансування дефіциту держбюджету на 2026 рік становить 16 млрд євро . Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Інтерфакс-Україна».

Потреби бюджету

«Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися», — сказав він.

Марченко додав, що розрахунки ще продовжується, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Щодо ініціативи репараційного кредиту Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, міністр зазначив, що європейські колеги дуже креативні.

«Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені російські активи без реальної конфіскації», — вважає Марченко.

Він привітав ці зусилля, але уточнив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають і він не збирається їх псувати.