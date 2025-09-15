Маск інвестував $1 млрд у Tesla. Акції різко зросли

Ілон Маск відреагував на пропозицію ради директорів Tesla про винагороду в $1 трлн, купивши акції компанії на суму близько $1 млрд. Це призвело до різкого зростання їхньої ціни перед початком торгів, пише Bloomberg .

Деталі

Маск придбав акції опосередковано через скасовуваний траст 12 вересня, як зазначено у звіті, оприлюдненому в понеділок. Покупки збіглися з інтерв'ю голови ради Tesla Робін Денхолм, де вона розповідала про переваги компенсаційного пакета для Маска, який може сягнути понад $1 трлн, якщо компанія досягне низки амбітних цілей щодо ринкової вартості та продуктивності.

Акції Tesla зросли на 7,3% у передторговельній сесії. Якщо зростання утримається під час регулярної торговельної сесії, акції компанії повернуться до позитивної динаміки у 2025 році, відновившись після падіння на 45% на початку квітня.

Зазначається, що ця покупка свідчить про впевненість Маска в перспективах Tesla після складного першого півріччя, коли постачання автомобілів у світі скоротилися на 13%.

Хоча Маск активно просуває потенціал розробки роботаксі та гуманоїдних роботів, він також попереджав, що компанію можуть чекати «кілька складних кварталів» після того, як США скасують субсидії на покупку електромобілів.

Нагадаємо

Маск востаннє купував акції Tesla на відкритому ринку в лютому 2020 року, за даними Bloomberg. У 2022 році, коли він придбав Twitter, він продав акції компанії на суму понад $20 млрд.

На початку вересня Tesla оголосила новий план винагороди для свого гендиректора Ілона Маска, який може досягти вартості $1 трлн — рекордної суми для американських компаній.