Китай тисне на Nvidia на тлі торгових переговорів зі США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 вересня 2025, 14:58

Китай тисне на Nvidia на тлі торгових переговорів зі США

Китайський державний регулятор ринку звинуватив американського гіганта Nvidia у порушенні антимонопольних законів у зв'язку з угодою 2020 року про поглинання компанії Mellanox. Ця несподівана заява була зроблена в той час, як у Мадриді триває другий день важливих торговельних переговорів між США та Китаєм, що значно підвищує ставки, пише Bloomberg.

Китайський державний регулятор ринку звинуватив американського гіганта Nvidia у порушенні антимонопольних законів у зв'язку з угодою 2020 року про поглинання компанії Mellanox.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Удар по Nvidia та ринках

Державне управління з регулювання ринку Китаю заявило, що за результатами попереднього розслідування було виявлено порушення з боку Nvidia. Регулятор не уточнив, яких саме заходів буде вжито, зазначивши, що розслідування триватиме.

На тлі цієї новини акції Nvidia на позаринкових торгах впали приблизно на 2%. Також впали акції іншого американського виробника чипів, Texas Instruments, проти якого Китай на вихідних розпочав окреме антидемпінгове розслідування.

Контекст угоди 2020 року та відповідь США

Парадоксально, але Пекін сам схвалив угоду Nvidia з поглинання Mellanox за $7 мільярдів чотири роки тому. Тоді умовою було те, що Nvidia не буде дискримінувати китайські компанії.

Однак згодом уряд США запровадив жорсткі експортні обмеження, що заборонили Nvidia продавати свої найсучасніші ШІ-чипи до Китаю з міркувань національної безпеки. Це змусило американську компанію розробляти спеціальні, менш потужні версії чипів для китайського ринку.

Геополітичне тло: переговори в Мадриді

Антимонопольне рішення проти Nvidia було оголошено під час широких переговорів між США та Китаєм у Мадриді, де обговорюються питання від мит до долі TikTok. Ці переговори мають підготувати ґрунт для можливої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у жовтні.

Чому це важливо

Час для оголошення цього рішення не є випадковим. Атакуючи одну з найдорожчих та стратегічно найважливішу технологічну компанію США саме під час ключових торговельних переговорів, Пекін вдається до класичного економічного шантажу.

Це відповідь за принципом «око за око». США використовують експортний контроль, щоб обмежити доступ китайських компаній до технологій. Китай демонструє, що він також має власну регуляторну зброю — антимонопольне законодавство, — яку він може застосувати проти американських чемпіонів.

Це створює тиск на США. Створюючи багатомільярдну проблему для Nvidia, Китай дає американським переговорникам потужний стимул піти на поступки в інших сферах в обмін на сприятливе вирішення справи Nvidia.

Цей крок виводить американо-китайську технологічну війну на новий рівень. Він показує, що жодна компанія, якою б великою вона не була, не застрахована від того, щоб стати пішаком у цій геополітичній шаховій партії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами