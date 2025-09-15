Китай тисне на Nvidia на тлі торгових переговорів зі США

Китайський державний регулятор ринку звинуватив американського гіганта Nvidia у порушенні антимонопольних законів у зв'язку з угодою 2020 року про поглинання компанії Mellanox. Ця несподівана заява була зроблена в той час, як у Мадриді триває другий день важливих торговельних переговорів між США та Китаєм, що значно підвищує ставки, пише Bloomberg.

Удар по Nvidia та ринках

Державне управління з регулювання ринку Китаю заявило, що за результатами попереднього розслідування було виявлено порушення з боку Nvidia. Регулятор не уточнив, яких саме заходів буде вжито, зазначивши, що розслідування триватиме.

На тлі цієї новини акції Nvidia на позаринкових торгах впали приблизно на 2%. Також впали акції іншого американського виробника чипів, Texas Instruments, проти якого Китай на вихідних розпочав окреме антидемпінгове розслідування.

Контекст угоди 2020 року та відповідь США

Парадоксально, але Пекін сам схвалив угоду Nvidia з поглинання Mellanox за $7 мільярдів чотири роки тому. Тоді умовою було те, що Nvidia не буде дискримінувати китайські компанії.

Однак згодом уряд США запровадив жорсткі експортні обмеження, що заборонили Nvidia продавати свої найсучасніші ШІ-чипи до Китаю з міркувань національної безпеки. Це змусило американську компанію розробляти спеціальні, менш потужні версії чипів для китайського ринку.

Геополітичне тло: переговори в Мадриді

Антимонопольне рішення проти Nvidia було оголошено під час широких переговорів між США та Китаєм у Мадриді, де обговорюються питання від мит до долі TikTok. Ці переговори мають підготувати ґрунт для можливої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у жовтні.

Чому це важливо

Час для оголошення цього рішення не є випадковим. Атакуючи одну з найдорожчих та стратегічно найважливішу технологічну компанію США саме під час ключових торговельних переговорів, Пекін вдається до класичного економічного шантажу.

Це відповідь за принципом «око за око». США використовують експортний контроль, щоб обмежити доступ китайських компаній до технологій. Китай демонструє, що він також має власну регуляторну зброю — антимонопольне законодавство, — яку він може застосувати проти американських чемпіонів.

Це створює тиск на США. Створюючи багатомільярдну проблему для Nvidia, Китай дає американським переговорникам потужний стимул піти на поступки в інших сферах в обмін на сприятливе вирішення справи Nvidia.

Цей крок виводить американо-китайську технологічну війну на новий рівень. Він показує, що жодна компанія, якою б великою вона не була, не застрахована від того, щоб стати пішаком у цій геополітичній шаховій партії.