Головне за середу: Україна отримала 1 млрд євро, польські акції впали

Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів

У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку