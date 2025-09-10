Головні фінансові новини за середу, 10 вересня.
Головне за середу: Україна отримала 1 млрд євро, польські акції впали
Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.
Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку
Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Рішення суду може визначити долю одного з наріжних каменів економічної політики президента, а його наслідки матимуть значний вплив на економіку США та світову торгівлю.
Польські акції та злотий падають після атаки російських безпілотників
Польські акції та національна валюта знизилися після того, як країна збила кілька російських безпілотників, які перетнули її територію минулої ночі.
Klarna встановила ціну IPO вище прогнозу, оцінка компанії перевищила $15 мільярдів
Шведський фінтех-гігант Klarna встановив ціну свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) на позначці $40 за акцію, що перевищує попередній прогнозний діапазон. Це свідчить про високий попит з боку інвесторів та підвищує оцінку вартості компанії до понад $15 мільярдів напередодні її дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска і вперше став найбагатшою людиною світу
Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше у своїй кар'єрі очолив рейтинг найбагатших людей планети, змістивши з першого місця Ілона Маска, який утримував цей титул майже рік. Статки Еллісона за один день зросли на рекордні $101 мільярд, досягнувши $393 мільярдів.
Коментарі