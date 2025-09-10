Польські акції та злотий падають після атаки російських безпілотників

Польські акції та національна валюта знизилися після того, як країна збила кілька російських безпілотників, які перетнули її територію минулої ночі. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Реакція ринку

Індекс WIG20 Варшавської фондової біржі впав на 2,6% - це найбільше зниження за останні два тижні. Пізніше протягом сесії втрати скоротилися до 1,3%, оскільки деякі інвестори припустили, що вторгнення росії в повітряний простір Польщі навряд чи призведе до тривалих наслідків.

Alior Bank SA та PKO Bank Polski SA були серед найбільших компаній, що зазнали падіння на WIG20 у середу, 10 вересня.

Злотий ослаб на 0,4% щодо євро.

«Я розглядаю поточне падіння як реакцію на геополітичний ризик, що є скоріше тимчасовим явищем. Уряд хоче продемонструвати рішучі дії, звідси й виникають рішення, які провокують сильні ринкові настрої», — сказав Анджей Бенек, інвестиційний директор взаємного фонду Esaliens TFI у Варшаві.

Атака дронів

Польща зафіксувала щонайменше 19 безпілотників, які перетнули її територію під час останньої масованої російської повітряної атаки на Україну, назвавши це «актом агресії».

Країна попросила НАТО задіяти статтю 4, що ініціює консультації щодо військової відповіді, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у парламенті, додавши, що потрібна більша підтримка для захисту східного флангу альянсу.

Настрої інвесторів

Для інвесторів ці події знову виводять геополітичні ризики на перший план після успішного року. Хоча фондовий індекс WIG20 зріс на 27% з початку 2025 року, настрої погіршилися в останні тижні через плани підвищення банківського податку для стабілізації бюджету Польщі.