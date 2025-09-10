Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска і вперше став найбагатшою людиною світу

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше у своїй кар'єрі очолив рейтинг найбагатших людей планети, змістивши з першого місця Ілона Маска, який утримував цей титул майже рік. Статки Еллісона за один день зросли на рекордні $101 мільярд, досягнувши $393 мільярдів. Про це 10 вересня пише Bloomberg із посиланням на Billionaires Index.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордний стрибок завдяки Oracle

Головною причиною такого стрімкого збагачення 81-річного Еллісона став вибуховий ріст акцій Oracle на 41% за один день. Це сталося після того, як компанія оприлюднила фінансовий звіт за квартал, результати якого значно перевищили очікування аналітиків, а також дала вкрай оптимістичний прогноз щодо свого бізнесу хмарної інфраструктури.

$101 мільярд — це найбільший одноденний приріст статків, будь-коли зафіксований індексом Bloomberg.

Контрастні долі техногігантів

На тлі успіху Oracle, статки Ілона Маска, які тепер оцінюються у $385 мільярдів, останнім часом демонструють не таку позитивну динаміку. Акції його головної компанії, Tesla Inc., з початку року впали на 13%.

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у 2021 році, але згодом поступався титулом Джеффу Безосу та Бернару Арно. Минулого року він повернув собі лідерство і утримував його понад 300 днів.

Oracle

Зміна лідера у рейтингу найбагатших людей є не просто формальністю. Вона відображає фундаментальні зміни в тому, як ринок оцінює перспективи різних технологічних компаній в епоху штучного інтелекту.

Oracle, компанія, яку багато хто вважав «старим» технологічним гравцем, що спеціалізується на базах даних, успішно трансформувалася у ключового постачальника хмарної інфраструктури для ШІ. Її бізнес Oracle Cloud Infrastructure (OCI) став головним конкурентом для Amazon Web Services та Microsoft Azure, залучаючи великих клієнтів зі сфери ШІ завдяки своїй високій продуктивності. Сильний фінансовий звіт та оптимістичний прогноз свідчать, що стратегія Oracle у сфері ШІ приносить плоди, що й викликало ейфорію серед інвесторів.