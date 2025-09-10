Klarna встановила ціну IPO вище прогнозу, оцінка компанії перевищила $15 мільярдів

Шведський фінтех-гігант Klarna встановив ціну свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) на позначці $40 за акцію, що перевищує попередній прогнозний діапазон. Це свідчить про високий попит з боку інвесторів та підвищує оцінку вартості компанії до понад $15 мільярдів напередодні її дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі. Про це пише WSJ.

Деталі розміщення

Ціна у $40 за акцію виявилася вищою за очікуваний діапазон у $35−37. В рамках IPO компанія та її чинні акціонери продали 34,3 мільйона акцій, залучивши загалом $1,37 мільярда. Фінальна ринкова капіталізація компанії на момент виходу на біржу склала $15,1 мільярда.

Торги акціями Klarna під тікером KLAR розпочнуться на Нью-Йоркській фондовій біржі в середу, 10 вересня.

Стратегія та партнерства

Компанія Klarna, заснована у 2005 році, є найбільш відомою як піонер ринку «купуй зараз, плати потім» (BNPL). Останніми роками вона активно трансформується у повноцінний банк, запускаючи такі продукти, як дебетова картка в США у партнерстві з Visa.

Ключовим фактором зростання компанії є розширення на ринку США, зокрема, завдяки укладенню угод з гігантами ритейлу. Klarna стане ексклюзивним BNPL-провайдером для Walmart, а її послуги вже доступні на eBay.

Контекст виходу на біржу

Запуск IPO відбувся через кілька місяців після того, as компанія у квітні призупинила свої плани через ринкову невизначеність, спричинену торговельною політикою адміністрації Трампа. Відновлення планів та високий попит на акції свідчать про повернення впевненості інвесторів.