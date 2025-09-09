Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 20:00

Головне за вівторок: уповільнення інфляції, золото б'є рекорди

Головні фінансові новини за вівторок, 9 вересня.

Головні фінансові новини за вівторок, 9 вересня.

У серпні інфляція в Україні продовжила уповільнення — Держстат

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні. За місяць (серпень до липня) ціни навіть дещо знизилися (-0,2%). Головним фактором такого сповільнення стало сезонне падіння цін на овочі та фрукти.

Золото продовжує бити рекорди, перевищивши $3659 на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Потужне ралі на ринку золота продовжилося у вівторок: ціна дорогоцінного металу оновила історичний максимум, сягнувши позначки у понад $3659 за унцію.

Статки Трампа за рік зросли на $3 млрд до рекордних $7,3 млрд завдяки криптовалютам — Forbes

Статки президента США Дональда Трампа за останній рік зросли на $3 мільярди, сягнувши рекордних $7,3 мільярда. Головним джерелом збагачення стали його криптовалютні проєкти, що є разючим контрастом з його першим президентським терміном, під час якого він втрачав гроші.

Microsoft уклала несподівану ШІ-угоду на $17,4 млрд з Nebius, що має зв'язки з «Яндексом» — WSJ

Корпорація Microsoft підписала п'ятирічну угоду на суму $17,4 мільярда щодо закупівлі потужностей графічних процесорів у нідерландської компанії Nebius, міжнародного підрозділу російського «Яндекс». Ця угода є одним із найбільших кроків у «гонці озброєнь» у сфері ШІ та свідчить про шалений попит на обчислювальну інфраструктуру.

Ринок праці у США виявився значно слабшим — BLS

Темпи зростання зайнятості в США з початку 2024 до початку 2025 року були значно слабшими, ніж повідомлялося раніше. Попередній щорічний перегляд даних показав, що за 12 місяців до березня 2025 року американська економіка створила на 911 000 робочих місць менше, ніж вказували початкові звіти.

Джерело: Мінфін
