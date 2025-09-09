Ринок праці у США виявився значно слабшим — BLS

Темпи зростання зайнятості в США з початку 2024 до початку 2025 року були значно слабшими, ніж повідомлялося раніше. Попередній щорічний перегляд даних показав, що за 12 місяців до березня 2025 року американська економіка створила на 911 000 робочих місць менше, ніж вказували початкові звіти. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомило Бюро статистики праці США (BLS), пише WSJ.

Масштаб перегляду та його наслідки

Це суттєве коригування, яке скорочує загальну кількість створених за рік робочих місць з 1,79 мільйона до менш ніж 900 тисяч. У результаті, середньомісячний приріст зайнятості за цей період падає зі 147 000 до трохи більше 70 000 робочих місць.

Чому відбуваються такі перегляди

Цей звіт є частиною щорічного процесу, під час якого BLS уточнює свої початкові дані, що базуються на щомісячному опитуванні близько 121 000 роботодавців. Для фінального перегляду використовуються значно повніші дані з податкових звітів про страхування на випадок безробіття, які охоплюють близько 95% зайнятості в США.

Однією з причин великої помилки, на думку економістів UBS, є те, що статистична модель BLS, яка оцінює створення та закриття нових бізнесів, не змогла вчасно адаптуватися до нормалізації економіки після пандемії, що призвело до завищення показників.

Реакція ФРС та політичний контекст

Такий значний перегляд даних не став несподіванкою для Федеральної резервної системи. Раніше голова ФРС Джером Пауелл заявляв, що очікує «істотного» перегляду рівня зайнятості в бік зниження. Через це реакція ринку на новину була стриманою, а очікування щодо зниження процентних ставок у вересні майже не змінилися.

Ця подія відбувається на тлі посилення політичного тиску на BLS з боку президента Трампа, який раніше звинувачував відомство у маніпуляції даними.