9 вересня 2025, 11:22

Microsoft уклала несподівану ШІ-угоду на $17,4 млрд з Nebius, що має зв'язки з «Яндексом» — WSJ

Корпорація Microsoft підписала п'ятирічну угоду на суму $17,4 мільярда щодо закупівлі потужностей графічних процесорів у нідерландської компанії Nebius, міжнародного підрозділу російського «Яндекс». Ця угода є одним із найбільших кроків у «гонці озброєнь» у сфері ШІ та свідчить про шалений попит на обчислювальну інфраструктуру. Про це пише The Wall Street Journal.

Корпорація Microsoft підписала п'ятирічну угоду на суму $17,4 мільярда щодо закупівлі потужностей графічних процесорів у нідерландської компанії Nebius, міжнародного підрозділу російського «Яндекс».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

Згідно з угодою, Nebius надаватиме Microsoft потужності GPU зі свого нового дата-центру у місті Вайнленд, штат Нью-Джерсі. Послуги будуть розгортатися кількома етапами цього та наступного року.

Контракт на $17,4 млрд також передбачає можливість придбання Microsoft додаткових послуг та потужностей, що може збільшити його загальну вартість до $19,4 мільярда.

Реакція ринку

Для Nebius ця угода є потужним поштовхом для агресивного розвитку її хмарного ШІ-бізнесу. На тлі цієї новини акції компанії на позабіржових торгах злетіли на 50% до $96,39. З початку року вартість акцій Nebius зросла більш ніж удвічі.

Хто така Nebius і в чому полягає несподіванка?

Nebius AI — це міжнародний хмарний та ШІ-підрозділ, який був виділений зі структури російського «Яндекс» у рамках його реструктуризації. Хоча компанія зареєстрована в Нідерландах і позиціонує себе як незалежний міжнародний гравець, її походження та зв'язки з російським бізнесом є загальновідомими.

Укладення такої величезної угоди на створення критичної інфраструктури між провідною американською корпорацією, як-от Microsoft (яка є ключовим партнером уряду та Пентагону), та компанією з настільки чутливим російським бекграундом є надзвичайно нетиповим кроком.

Це відбувається на тлі жорсткої геополітичної конфронтації та санкційного режиму проти росії. Такий крок свідчить про те, що дефіцит обчислювальних потужностей для ШІ є настільки гострим, що великі гравці готові йти на значні політичні та репутаційні ризики, щоб його задовольнити.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
