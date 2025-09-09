Статки Трампа за рік зросли на $3 млрд до рекордних $7,3 млрд завдяки криптовалютам — Forbes

Статки президента США Дональда Трампа за останній рік зросли на $3 мільярди, сягнувши рекордних $7,3 мільярда. Головним джерелом збагачення стали його криптовалютні проєкти, що є разючим контрастом з його першим президентським терміном, під час якого він втрачав гроші. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомляє Forbes із посиланням на рейтинг найбагатших американців.

Криптовалюта як основний двигун збагачення

Згідно з розслідуванням видання, жоден президент в історії США не використовував свою владу для отримання настільки значної особистої вигоди.

World Liberty Financial: Ця DeFi-платформа, запущена Трампом та його синами у вересні 2024 року, спочатку не мала успіху, але стрімко набрала обертів після його перемоги на виборах. Ключову роль відіграла інвестиція у $75 млн від криптомільярдера Джастіна Сана. За оцінками, проєкт вже приніс родині Трампа понад $1 мільярд. Нагадаємо, що нещодавно Сан звинуватив компанію родини Трампа у замороженні його активів.

Мемкоїн: Запущений у січні, за кілька днів до інавгурації, мемкоїн додав до статків Трампа сотні мільйонів доларів.

Видання наголошує на кричущому конфлікті інтересів: збагачення Трампа відбувається на тлі того, як його адміністрація активно послаблює регуляторний тиск на криптоіндустрію та ухвалює сприятливі для неї закони.

Консервативна стратегія та зміцнення балансу

Водночас отримавши величезні прибутки від криптовалют, Трамп використовує ці кошти дуже консервативно. Він не реінвестує їх у ризиковані активи, а натомість:

Погашає борги: Він виплатив $114 млн боргу за хмарочос 40 Wall Street та ще близько $15 млн за маєтки.

Купує надійні активи: Значні кошти були вкладені в муніципальні та корпоративні облігації.

В результаті, за оцінками Forbes, фінансовий баланс Трампа є найміцнішим за всю його кар'єру: $8,4 млрд активів проти $1,1 млрд зобов'язань, з яких $1,1 млрд — ліквідні кошти.

Відродження традиційного бізнесу

На тлі успіхів у криптосфері, традиційний бізнес Трампа також демонструє відродження. Його ліцензійний бізнес у сфері нерухомості уклав нові угоди в Саудівській Аравії, В'єтнамі та інших країнах, а доходи зросли на 580% у 2024 році. Прибутки його гольф-клубів також зросли на 30%. Додаткові $470 млн до його статків додала перемога в апеляції, яка скасувала майже півмільярдний штраф у справі про шахрайство.