8 вересня 2025, 20:00

Головне за понеділок: нафти видобуватимуть більше, але ціни зросли. Новий пакет санкцій для рф

Головні новини зі світу фінансів за понеділок, 8 вересня.

Головні новини зі світу фінансів за понеділок, 8 вересня.

ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток нафти для відновлення частки ринку

Альянс ОПЕК+ погодився на подальше збільшення видобутку нафти з жовтня, оскільки його лідер, Саудівська Аравія, прагне повернути втрачену частку ринку. Водночас темпи збільшення будуть значно повільнішими, ніж у попередні місяці, через очікуване ослаблення світового попиту.

Ціни на нафту зросли на тлі загрози нових санкцій проти росії

Ціни на нафту у понеділок, 8 вересня, зросли більш ніж на $1 за барель, відігравши частину значних втрат попереднього тижня. Ринки відреагували на посилення геополітичної напруженості після масованої повітряної атаки росії на Україну, що підвищило ймовірність запровадження нових санкцій проти російської нафти.

ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на банки, нафту та обхід обмежень

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нового, 19-го пакету санкцій проти росії, який може бути скоординований зі Сполученими Штатами. Нові заходи спрямовані на посилення тиску на владіміра путіна з метою припинення війни проти України і можуть торкнутися ключових секторів російської економіки.

Мінекономіки та НБУ шукають компроміс щодо валютного контролю для підтримки бізнесу

Міністерство економіки та Національний банк України спільно напрацьовують більш деталізований механізм валютного контролю, щоб знайти баланс між підтримкою бізнесу та збереженням макрофінансової стабільності. Зокрема, триває дискусія щодо збільшення термінів повернення валютної виручки для експортерів продукції машинобудування. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Голова НБУ окреслив «червоні лінії» для регулювання криптовалют в Україні

Ухвалення законопроєкту про віртуальні активи в першому читанні є важливим кроком, однак документ потребує суттєвого доопрацювання, а Національний банк має чіткі «червоні лінії», за які не можна виходити. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

