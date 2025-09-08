Головне за понеділок: нафти видобуватимуть більше, але ціни зросли. Новий пакет санкцій для рф

Альянс ОПЕК+ погодився на подальше збільшення видобутку нафти з жовтня, оскільки його лідер, Саудівська Аравія, прагне повернути втрачену частку ринку. Водночас темпи збільшення будуть значно повільнішими, ніж у попередні місяці, через очікуване ослаблення світового попиту.

Ціни на нафту зросли на тлі загрози нових санкцій проти росії

Ціни на нафту у понеділок, 8 вересня, зросли більш ніж на $1 за барель, відігравши частину значних втрат попереднього тижня. Ринки відреагували на посилення геополітичної напруженості після масованої повітряної атаки росії на Україну, що підвищило ймовірність запровадження нових санкцій проти російської нафти.

ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на банки, нафту та обхід обмежень