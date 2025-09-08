Ціни на нафту зросли на тлі загрози нових санкцій проти росії

Ціни на нафту у понеділок, 8 вересня, зросли більш ніж на $1 за барель, відігравши частину значних втрат попереднього тижня. Ринки відреагували на посилення геополітичної напруженості після масованої повітряної атаки росії на Україну, що підвищило ймовірність запровадження нових санкцій проти російської нафти. Про це пише Reuters.

Загроза нових санкцій проти росії

У неділю, після найбільшої за час війни повітряної атаки росії на Україну, в результаті якої було пошкоджено частину урядової будівлі в Києві, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до «другої фази» санкцій проти москви.

Як підтвердив представник трейдингової компанії Gunvor, нові санкції проти покупців російської нафти можуть порушити потоки сировини на світовому ринку.

Стримане рішення ОПЕК+

Другим фактором підтримки для цін стало рішення альянсу ОПЕК+, ухвалене в неділю. Вісім членів групи погодилися збільшити видобуток з жовтня лише на 137 000 барелів на добу, що є значно меншим обсягом, ніж у попередні місяці.

Контекст ринку

Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту впали більш ніж на 3% на тлі слабкого звіту з ринку праці США, що посилило побоювання щодо попиту. На ранок понеділка нафта марки Brent торгувалася на рівні $66,74 за барель (+1,9%), а американська WTI — $63,04 за барель (+1,9%).