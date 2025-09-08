ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток нафти для відновлення частки ринку

Альянс ОПЕК+ погодився на подальше збільшення видобутку нафти з жовтня, оскільки його лідер, Саудівська Аравія, прагне повернути втрачену частку ринку. Водночас темпи збільшення будуть значно повільнішими, ніж у попередні місяці, через очікуване ослаблення світового попиту. Про це пише Reuters.

Несподіване рішення та його деталі

Рішення, ухвалене у неділю вісьмома членами ОПЕК+, стало несподіванкою для ринку, оскільки багато аналітиків очікували на можливий надлишок нафти в зимові місяці.

Згідно з заявою, з жовтня видобуток буде збільшено на 137 000 барелів на добу. Це значно менше, ніж щомісячне зростання у серпні та вересні (близько 555 000 б/д) та у червні-липні (411 000 б/д).

Ця угода також означає, що ОПЕК+ почала достроково, більш ніж на рік раніше, скасовувати другий пакет скорочень видобутку обсягом близько 1,65 млн барелів на добу.

Деталі

Аналітики розцінюють цей крок як стратегічний сигнал.

«Обсяги можуть бути невеликими, але повідомлення є гучним. Збільшення стосується не стільки обсягів, скільки сигналів — ОПЕК+ надає пріоритет частці ринку, навіть якщо це ризикує зниженням цін», — зазначив Хорхе Леон, аналітик Rystad та колишній посадовець ОПЕК.

В ОПЕК+ заявили, що зберігають за собою право призупинити або навіть скасувати підвищення на майбутніх зустрічах. Наступне засідання заплановане на 5 жовтня.

Контекст ринку

Рішення ОПЕК+ збільшувати видобуток протягом цього року вже призвело до падіння цін на нафту приблизно на 15%. Проте ціни не обвалилися, торгуючись близько $65 за барель, що підтримується західними санкціями проти росії та Ірану. Це, схоже, і додало впевненості альянсу у продовженні своєї політики.