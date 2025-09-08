ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на банки, нафту та обхід обмежень

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нового, 19-го пакету санкцій проти росії, який може бути скоординований зі Сполученими Штатами. Нові заходи спрямовані на посилення тиску на владіміра путіна з метою припинення війни проти України і можуть торкнутися ключових секторів російської економіки. Про це пише Bloomberg.

Що може увійти до нового пакету

За даними джерел, знайомих з обговоренням, новий пакет може включати:

Санкції проти банків та енергокомпаній: Під обмеження можуть потрапити близько пів дюжини російських банків та енергетичних компаній, зокрема «роснефть» та «лукойл».

Удар по фінансовій системі: Розглядаються заходи проти російських платіжних та карткових систем, а також криптобірж.

Посилення нафтових санкцій: Планується запровадити нові обмеження проти «тіньового флоту» танкерів, нафтових трейдерів у третіх країнах та заборонити перестрахування підсанкційних суден.

Боротьба з обходом санкцій: Вперше ЄС може застосувати свій «інструмент проти обходу санкцій» проти Казахстану, щоб заблокувати реекспорт до росії товарів, що використовуються у військовій промисловості.

Інші заходи: Обговорюються також візові обмеження, санкції проти портів, що обслуговують «тіньовий флот», та обмеження на послуги, як-от штучний інтелект, що мають військове застосування.

Координація зі США

Цього тижня делегація ЄС відвідає Вашингтон для обговорення потенційних спільних дій.

«Ми готові посилити тиск на росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі наслідували наш приклад», — заявив у неділю міністр фінансів США Скотт Бессент.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у понеділок підтвердив, що ЄС координує свої зусилля зі США, щоб зробити санкції більш ефективними.

Нова хвиля тиску відбувається на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України та рекордного повітряного удару по Києву в неділю, внаслідок якого загинуло троє людей, включно з немовлям.