Мінекономіки та НБУ шукають компроміс щодо валютного контролю для підтримки бізнесу

Міністерство економіки та Національний банк України спільно напрацьовують більш деталізований механізм валютного контролю, щоб знайти баланс між підтримкою бізнесу та збереженням макрофінансової стабільності. Зокрема, триває дискусія щодо збільшення термінів повернення валютної виручки для експортерів продукції машинобудування. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає Інтерфакс-Україна.

Проблема торговельного дефіциту

За словами міністра, ситуація з торговельним балансом цього року погіршується: валютних надходжень в країну надходить менше, ніж виводиться, а дефіцит торгівлі зростає щомісяця.

«Ситуація зараз гірша, ніж була на початку року. Руйнування інфраструктури внаслідок атак рф змушують Україну додатково імпортувати обладнання, і це створює додатковий тиск на баланс», — пояснив Соболев.

Дискусія щодо термінів валютної виручки

На тлі цього уряд ще у червні 2024 року рекомендував НБУ збільшити термін розрахунків для експорту продукції машинобудування зі 180 до 270 днів. Це критично важливо для відновлення бізнесу, оскільки постачання складного обладнання іноді триває понад 180 днів.

Однак Національний банк тоді відхилив цю рекомендацію, побоюючись ризиків відтоку валюти, та запросив у Мінекономіки додаткові обґрунтування.

«Нам здається, що необхідно напрацювати більш детальний механізм, який все посуне, щоб уникнути ризиків відтоку валюти… Ми працюємо зараз з НБУ, щоб можна було це зробити», — наголосив Соболев.

Як повідомлялося, це питання також обговорювалося під час місії МВФ у травні, і сторони погодилися, що НБУ очікує на додаткові аргументи від Кабінету Міністрів.