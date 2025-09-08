Multi від Мінфін
8 вересня 2025, 9:45

Голова НБУ окреслив «червоні лінії» для регулювання криптовалют в Україні

Ухвалення законопроєкту про віртуальні активи в першому читанні є важливим кроком, однак документ потребує суттєвого доопрацювання, а Національний банк має чіткі «червоні лінії», за які не можна виходити. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з бізнесом на конференції EBA Global Outlook.

Ухвалення законопроєкту про віртуальні активи в першому читанні є важливим кроком, однак документ потребує суттєвого доопрацювання, а Національний банк має чіткі «червоні лінії», за які не можна виходити.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Недосконалий, але необхідний закон

Пишний наголосив на нагальній потребі в легалізації ринку віртуальних активів, зазначивши, що лише за перше півріччя 2025 року оборот компаній у цій сфері в Україні склав близько $7 мільярдів.

Він підкреслив, що НБУ готовий доопрацювати ухвалений у першому читанні законопроєкт разом з парламентом, бізнесом та міжнародними партнерами.

«Ми маємо чітке розуміння своїх функцій та червоних ліній, за які вихід неможливий», — заявив голова Нацбанку.

Головні обмеження від НБУ

Серед ключових «червоних ліній» Андрій Пишний назвав наступні:

  • Статус віртуальних активів: «Вони не можуть бути платіжним засобом», — категорично заявив він.
  • Визначення регуляторів: Розподіл повноважень між НБУ та НКЦПФР має бути чітко прописаний у законі, а не делегований уряду.
  • Контроль за обміном: Необхідно чітко визначити умови обміну віртуальних активів на валюту та повноваження НБУ в цьому процесі.

«Важливо, щоб віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень НБУ, а їх легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор», — додав Пишний.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу, що передбачають оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами за ставкою 18% ПДФО та військового збору.

До теми: НБУ готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів — Пишний

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
8 вересня 2025, 11:48
#
Там еще коричневые линии рядом с ним и гетьманцевым.Чтобы бабло не уходило мимо кассы, достаточно ликвидировать причины, почему украинцы используют крипту. Вместо этого- новые законы, непонимание как работает крипта, ни 1го специалиста, который бы научил других расследовать эти дела. Аматоры.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
