5 вересня 2025, 20:00

Головне за тиждень: легалізація крипти, попит на валюту та новий максимум золота

Головні новини тижня (1−5 вересня) зі світу фінансів.

Головні новини тижня (1−5 вересня) зі світу фінансів.

Регулювання криптовалют в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування. Даний проєкт закону підтримали в першому читанні 246 народних депутатів.

Міжнародні резерви України зросли на 7%

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 032,7 млн. У серпні вони зросли на 7%.

Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ

Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУ

Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність. Про це свідчать результати стрес-тестування 21 найбільшого банку країни, які сукупно володіють понад 90% активів сектору

В Україні запустили «Дія.АІ» — першого у світі державного ШІ-асистента

На порталі «Дія» 1 вересня запрацював новий сервіс — «Дія.АІ». За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перший у світі державний ШІ-агент, який здатний не лише відповідати на запитання, а й надавати повноцінні державні послуги безпосередньо в чаті.

Золото оновило історичний максимум, наблизившись до $3600

Ціна на золото у п'ятницю, 5 вересня, продовжила потужне ралі, оновивши історичний максимум і впритул наблизившись до позначки $3600 за унцію. Стрімке зростання було викликане слабким звітом з ринку праці США, який зміцнив очікування ринку щодо швидкого зниження процентних ставок ФРС.

Джерело: Мінфін
