Головне за тиждень: легалізація крипти, попит на валюту та новий максимум золота

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 032,7 млн. У серпні вони зросли на 7%.

Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

