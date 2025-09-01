На порталі «Дія» 1 вересня запрацював новий сервіс — «Дія.АІ». За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перший у світі державний ШІ-агент, який здатний не лише відповідати на запитання, а й надавати повноцінні державні послуги безпосередньо в чаті.
1 вересня 2025, 17:56
В Україні запустили «Дія.АІ» — першого у світі державного ШІ-асистента
Що вміє Дія.АІ
Наразі асистент виконує три основні функції:
- Надання послуг: Першою доступною послугою є отримання довідки про доходи. Користувачеві достатньо написати в чаті «Потрібна довідка про доходи», і документ з'явиться в його кабінеті на порталі. Найближчим часом планується додати ще п'ять послуг.
- Консультації: Асистент може пояснити, як отримати ту чи іншу послугу в «Дії» (наприклад, як відкрити ФОП), позбавляючи необхідності шукати інформацію на порталі чи в інтернеті.
- Допомога у виборі послуги: Виходячи з описаної користувачем ситуації, ШІ може порадити необхідний сервіс. Наприклад, якщо будинок пошкоджено, він підкаже про програму «єВідновлення» та надасть інструкції.
Відкрите бета-тестування та майбутні плани
Наразі «Дія.АІ» працює у форматі відкритого бета-тестування. Команда проєкту закликає користувачів активно тестувати сервіс та залишати відгуки для його подальшого навчання та вдосконалення.
Михайло Федоров підкреслив, що стратегічною місією України є входження до трійки світових лідерів за рівнем розробки та інтеграції штучного інтелекту в публічний сектор до 2030 року.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
Та ви шо? Україна розробила й запустила ШІ?
Наіщо писати оці дурниці.
«Натисніть 1 щоб отримати довідку про доходи, 2-довідку про несудимість», це не ШІ, це елементарний вибір, реалізацію якого вчать в 5 класі на уроках інформатики. Важко знайти державний (чи недержавний) сайт де такого функціоналу нема :)
«Михайло Федоров підкреслив, що стратегічною місією України є входження до трійки світових лідерів за рівнем розробки та інтеграції штучного інтелекту „
Було б великим прогресом, аби Україна до 2030 року, мала хоча б власнорозроблену мікросхему для шкільного калькулятора.