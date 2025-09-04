Міжнародні резерви України зросли на 7%

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 032,7 млн. У серпні вони зросли на 7%, повідомляє пресслужба Національного банку.

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.

Динаміку резервів визначала низка чинників

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло $6 165,1 млн, у тому числі:

$4 710,8 млн — від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1 059,7 млн — через рахунки Світового банку;

$394,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $619,8 млн, у тому числі:

$301,6 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$257,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$15,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$44,5 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,9 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 696,6 млн та викупив до резервів $0,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2 696 млн, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $576,5 млн.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.