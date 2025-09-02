Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2025, 8:33

Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУ

Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність. Про це свідчать результати стрес-тестування 21 найбільшого банку країни, які сукупно володіють понад 90% активів сектору, йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Більшість банків мають достатній запас міцності для продовження кредитування та збереження платоспроможності навіть в умовах тривалої кризи.

Цьогорічна оцінка стійкості банків традиційно складалася з:

  • оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків;
  • екстраполяції результатів оцінки якості активів (за потреби);
  • стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору.

Основні висновки оцінки стійкості

Результати оцінки якості активів підтвердили коректність оцінки банками розміру кредитного ризику (пруденційних резервів). Загалом аудиторами здійснено несуттєві коригування кредитного ризику. Вони не мали впливу на показники достатності капіталу більшості банків, які проходили лише оцінку якості активів.

Лише одному з таких банків за результатами оцінки стійкості було встановлено необхідний рівень капіталу вищий за мінімальний рівень.

Із 21 банку, які проходили стрес-тестування, для дев’яти банків встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу. Ці банки сукупно мають 18% чистих активів сектору.

Водночас серед них три банки — два державних і один приватний — із сукупною часткою 13% активів банківського сектору мають потребу в капіталі лише за несприятливим сценарієм.

Три банки з підвищеною вимогою до достатності капіталу за базовим сценарієм вже мають достатній рівень капіталу, який їм необхідно буде утримувати.

Ще три банки, які мають підвищити достатність капіталу до необхідного рівня за базовим сценарієм, мають лише 3% активів сектору, решта вже має достатні показники капіталізації.

Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році.

Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.

За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за усіх сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал для системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.

«Для забезпечення стійкості банки надалі мають досягнути та дотримуватися визначених Національним банком вимог щодо достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження ризиків шляхом проведення реструктуризації балансів», — йдеться у повідомленні.

Ці заходи можуть включати поліпшення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі. Традиційно банки частіше обирають саме шлях реструктуризації власних балансів, що потребує більше часу.

Подальші кроки

Банки, яким було встановлено підвищені вимоги, повинні досягти визначених НБУ показників або здійснити заходи для зниження ризиків. Національний банк надав фінансовим установам додатковий час: згідно з постановою правління НБУ від 27 серпня 2025 року, строк для досягнення необхідних нормативів за несприятливим сценарієм продовжено до кінця вересня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами