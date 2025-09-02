Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ
Попит населення на валюту стабілізувався
За словами Сергія Ніколайчука, незначне збільшення чистого попиту на валюту в червні-липні (до $270−280 млн) перебуває в межах статистичної похибки та є значно нижчим за показники до $1 млрд на місяць, що спостерігалися минулого року.
«Ми у своїх прогнозах залишаємося відносно консервативними. Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року», — сказав він.
За даними НБУ, у серпні чистий попит населення на валюту зріс приблизно до $356 млн, що вдвічі менше, ніж у серпні 2024 року ($777 млн). Ніколайчук пояснює це тим, що торішній ажіотаж був значною мірою викликаний «відкладеним попитом», який накопичився за роки валютних обмежень і наразі вже здебільшого задоволений.
Привабливість гривневих заощаджень
Другим важливим фактором стабілізації є зміна поведінки українців, які все більше розуміють переваги гривневих інструментів.
«Протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом», — додав перший заступник голови НБУ.
Політика НБУ: контроль та результати
Сергій Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк продовжує роботу над поверненням експортної виручки в країну, що збільшує пропозицію валюти на ринку. Завдяки цим зусиллям, у 2024 році обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну, перевищив показник 2023 року на $7,9 млрд.
Він підсумував, що результати політики керованої гнучкості курсу свідчать про те, що НБУ виконує свій мандат із забезпечення цінової стабільності та досягнення інфляційної цілі у 5%.
Коментарі - 5
В штатах і ЄС інфляція до 3−4% весь час була, ну і якщо потім обмінювати по зростаючому на 5−10 грн курсу, то це не одне і те саме, що точить гривнева інфляція за 18% овдп і 15−16% депозитами, при тому що реальна гривнева інфляція за 20%, бо банк не буде давати заробляти тобі на собі, банк не для того створений) тому % депозиту в банку ніколи не буде більший за інфляцію, як і нбу котрий дає 19% за деп.сертифікатами не зацікавлений в тому щоб працювати собі в збиток і насичувати банки зайвими грошима, теж саме і овдп, уряд не зацікавлений в тому щоб ти заробляв, тому облігації це засіб збереження неважливо від номіналу чи країни/компанії емітента облігації, тож % за овдп не буде перекривати інфляцію реальну, але звісно для певний недалеких категорій населення намалюють «офіційну» інфляцію в районі 10−15%, при цьому ніхто з уряду не скаже, чому інфляцію 10−15%, а депозити дають по 15−16%, а деп.сертифікати по 19%))
Все що якісне імпортне і прив`язане до курсу валюти так чи інакше, який лопух буде фантики колекціонувати) звісно уряд зацікавлений в тому, щоб ти не під матрацом тримав кошти, а їм дав, а вони тобі потім все одно у девальваційній валюті дадуть «прибуток» котрий не покриватиме інфляцію)
«відбулось в плані примноження»
Овдп, депозити і валюта — це не про примноження, не треба плутати класи активів, бо як овдп і депозити, так і валюта — це суто про збереження коштів)
Якщо умовно купив долар по 41.7 три роки тому і курс через три роки не змінився.
І ту ж саму вправу зробив з ОВДП під умовно 15% через рік купив доларів або знову в ОВДП чи на депозит. Я про це. А те що долар пролежав під матрацом 3 роки — це таке собі. Не все так погано з національною валютою.
Та спору нема, тільки не все так добре як з доларом і євро.
«Якщо умовно купив долар по 41.7 три роки тому і курс через три роки не змінився.»
Приклад звісно зрозумілий і дуже зручний в контексті опису привабливості плюсів овдп і депозитів, але якщо брати вже не умовно, то за три роки курс змінюється, а якщо взяти ширший діапазон по роках, ухх, там ще більше змін.
Ну і в овдп і депозитах — інфляція гривнева, тобто мінімум 20% (чому мінімум 20% пояснював в повідомленні вище), а у валюті інфляція буде як в країні емітенті цієї валюти відповідно, в нашому випадку 3−4%.
Ну і про матрац, раз вже це про збереження, то ніхто в цих порівняннях чомусь не згадує ліквідність, бо ліквідніше за готівкові кошти якби не придумали ще нічого, а овдп — треба чекати і молитися, щоб тобі не заблокували рахунок через умовні «технічні помилки», теж саме стосується і депозитів, навіть депозити до запитання (з достроковим розірванням) можуть бути недоступними в той чи інший момент суто через функціонал застосунку банку, плюс, тут також ніхто не відміняв ризики блокування, звісно, можна сказати щось на кшталт «не будь дропом», але ну занадто багато різних історій на тому ж Мінфіні, в т. ч. коли людина отримала переказ від родича, сама поповнила кошти, переказала маленьку суму, це вже виглядає як закономірність нестабільної системи, де будь-кого і будь-коли можуть заблокувати, адже банку це зручно, з тебе спишуть відсоток за дарма коли будуть переказувати кошти
Ага, дуже потужний «дохід» у девальваційній валюті, ринковий курс котрої навіть нбу не знає, з постійним зменшенням сальдо від залучених за овдп коштів і коштів витрачених на покриття боргів за овдп, блокуванням рахунків, списанням банками % «комісії» за розірвання договору по великому рахунку одноособово банком, дуже потужні «доходи»))