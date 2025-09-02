Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ

Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит населення на валюту стабілізувався

За словами Сергія Ніколайчука, незначне збільшення чистого попиту на валюту в червні-липні (до $270−280 млн) перебуває в межах статистичної похибки та є значно нижчим за показники до $1 млрд на місяць, що спостерігалися минулого року.

«Ми у своїх прогнозах залишаємося відносно консервативними. Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року», — сказав він.

За даними НБУ, у серпні чистий попит населення на валюту зріс приблизно до $356 млн, що вдвічі менше, ніж у серпні 2024 року ($777 млн). Ніколайчук пояснює це тим, що торішній ажіотаж був значною мірою викликаний «відкладеним попитом», який накопичився за роки валютних обмежень і наразі вже здебільшого задоволений.

Привабливість гривневих заощаджень

Другим важливим фактором стабілізації є зміна поведінки українців, які все більше розуміють переваги гривневих інструментів.

«Протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом», — додав перший заступник голови НБУ.

Політика НБУ: контроль та результати

Сергій Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк продовжує роботу над поверненням експортної виручки в країну, що збільшує пропозицію валюти на ринку. Завдяки цим зусиллям, у 2024 році обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну, перевищив показник 2023 року на $7,9 млрд.

Він підсумував, що результати політики керованої гнучкості курсу свідчать про те, що НБУ виконує свій мандат із забезпечення цінової стабільності та досягнення інфляційної цілі у 5%.