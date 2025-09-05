Золото оновило історичний максимум, наблизившись до $3600

Ціна на золото у п'ятницю, 5 вересня, продовжила потужне ралі, оновивши історичний максимум і впритул наблизившись до позначки $3600 за унцію. Стрімке зростання було викликане слабким звітом з ринку праці США, який зміцнив очікування ринку щодо швидкого зниження процентних ставок ФРС. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін та реакція ринку

Спотова ціна на золото зросла на 1,4% до $3596,49 за унцію, показавши найкраще тижневе зростання за останні чотири місяці. Ф'ючерси на золото також додали 1,3%. З початку року дорогоцінний метал подорожчав вже на 37%.

Опубліковані у п'ятницю дані показали, що зростання кількості робочих місць у США в серпні різко сповільнилося, а рівень безробіття зріс до 4,3%. У відповідь на це трейдери підвищили ймовірність зниження ставки ФРС у вересні, закладаючи в ціни 84% шанс на зниження на 0,25 в.п. та 16% — на 0,50 в.п.

Фундаментальні фактори підтримки

Зростання цін на золото у 2025 році зумовлене поєднанням кількох потужних факторів: ослабленням долара США, активними закупівлями з боку центральних банків, загальним пом'якшенням монетарної політики та геополітичною невизначеністю.

Аналітики також вказують на занепокоєння щодо незалежності ФРС через тиск з боку президента Дональда Трампа як на один із ключових факторів, що підвищує привабливість золота як захисного активу.

Водночас високі ціни дещо охолодили фізичний попит на золото в Китаї та Індії, найбільших країнах-споживачах. Інвестори очікують на дані про золоті резерви Китаю, що мають вийти в неділю.

На тлі зростання золота, ціни на срібло також додали 1,5%, платина — 1,9%, тоді як паладій дещо знизився.