Головне за вівторок: стійкість банків, золото оновлює максимум, попит на валюту
Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУ
Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність. Про це свідчать результати стрес-тестування 21 найбільшого банку країни, які сукупно володіють понад 90% активів сектору.
Золото оновило історичний максимум на тлі очікувань зниження ставок ФРС
Ціна на золото у вівторок, 2 вересня, підскочила до нового історичного максимуму, перевищивши позначку $3508 за унцію. Ралі на ринку дорогоцінних металів підживлюється очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростаючим занепокоєнням щодо майбутньої незалежності американського центробанку.
НБУ: Частка проблемних кредитів в Україні знизилася до мінімуму за 10 років
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому — 26,1%.
Мінфін свідомо залучає менше коштів від ОВДП завдяки перевиконанню доходів бюджету — Підласа
Уряд свідомо розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в менших обсягах, ніж було заплановано, оскільки стабільне перевиконання доходної частини бюджету дозволяє орієнтуватися лише на нагальні потреби у фінансуванні видатків. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ
Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
