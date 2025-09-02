Multi від Мінфін
2 вересня 2025, 20:00

Головне за вівторок: стійкість банків, золото оновлює максимум, попит на валюту

Головні новини зі світу фінансів за вівторок, 2 вересня:

Головні новини зі світу фінансів за вівторок, 2 вересня:Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУНаціональний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність.

Банки в Україні достатньо стійкі, попри війну — НБУ

Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність. Про це свідчать результати стрес-тестування 21 найбільшого банку країни, які сукупно володіють понад 90% активів сектору.

Золото оновило історичний максимум на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Ціна на золото у вівторок, 2 вересня, підскочила до нового історичного максимуму, перевищивши позначку $3508 за унцію. Ралі на ринку дорогоцінних металів підживлюється очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростаючим занепокоєнням щодо майбутньої незалежності американського центробанку.

НБУ: Частка проблемних кредитів в Україні знизилася до мінімуму за 10 років

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому — 26,1%.

Мінфін свідомо залучає менше коштів від ОВДП завдяки перевиконанню доходів бюджету — Підласа

Уряд свідомо розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в менших обсягах, ніж було заплановано, оскільки стабільне перевиконання доходної частини бюджету дозволяє орієнтуватися лише на нагальні потреби у фінансуванні видатків. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ

Національний банк України очікує на сезонне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення, однак його обсяги будуть значно меншими, ніж у 2024 році. Головними причинами є задоволення відкладеного попиту та зростання привабливості заощаджень у гривні. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Джерело: Мінфін
