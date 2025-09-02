Головне за вівторок: стійкість банків, золото оновлює максимум, попит на валюту

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому — 26,1%.

Мінфін свідомо залучає менше коштів від ОВДП завдяки перевиконанню доходів бюджету — Підласа

Уряд свідомо розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в менших обсягах, ніж було заплановано, оскільки стабільне перевиконання доходної частини бюджету дозволяє орієнтуватися лише на нагальні потреби у фінансуванні видатків. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Попит на валюту в Україні буде нижчим, ніж торік, завдяки привабливості гривні — НБУ