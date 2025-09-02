НБУ: Частка проблемних кредитів в Україні знизилася до мінімуму за 10 років

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому — 26,1%. Це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року, повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні - липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Частка NPL фізичних осіб за 7 місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу — на 4,8 в. п. до 34,1%.

Без урахування боргів колишніх власників Приватбанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% - загалом у банківській системі.