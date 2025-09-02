Мінфін свідомо залучає менше коштів від ОВДП завдяки перевиконанню доходів бюджету — Підласа

Уряд свідомо розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в менших обсягах, ніж було заплановано, оскільки стабільне перевиконання доходної частини бюджету дозволяє орієнтуватися лише на нагальні потреби у фінансуванні видатків. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook.

Стабільні доходи та фінансування оборони

За словами Роксолани Підласої, за перші вісім місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,45 трлн грн податків та зборів (без урахування міжнародних грантів). Це на 6%, або на 82,4 млрд грн, більше від плану на цей період.

«Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — наголосила вона.

Найбільші надходження забезпечили імпортний ПДВ (340,4 млрд грн), ПДФО та військовий збір (230,9 млрд грн), податок на прибуток (211,6 млрд грн) та ПДВ з вироблених в Україні товарів (206,5 млрд грн).

Залучення від ОВДП та міжнародна допомога

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за вісім місяців було спрямовано 345,5 млрд грн. Водночас з початку року до бюджету надійшло $29,5 млрд міжнародної допомоги, яка, за винятком коштів від Великої Британії, використовується для покриття невійськових видатків.

Чому це добре

Коли Міністерство фінансів проводить аукціони з продажу ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики), воно зазвичай має певний план залучень на місяць чи квартал для покриття дефіциту бюджету. Мінфін продає облігацій на меншу суму, ніж міг би або планував.

Це ознакою хорошого здоров'я державних фінансів. Це означає, що уряд не має гострої потреби позичати гроші «за будь-яку ціну».