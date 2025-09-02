Золото оновило історичний максимум на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Ціна на золото у вівторок, 2 вересня, підскочила до нового історичного максимуму, перевищивши позначку $3508 за унцію. Ралі на ринку дорогоцінних металів підживлюється очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростаючим занепокоєнням щодо майбутньої незалежності американського центробанку. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Каталізатори зростання: ставки та політика

Остання хвиля зростання була викликана очікуваннями, що ФРС може знизити процентні ставки вже цього місяця. Ці настрої посилилися після того, як голова ФРС Джером Пауелл обережно допустив можливість такого кроку. Очікується, що ключовий звіт з ринку праці США, який вийде цієї п'ятниці, додасть аргументів на користь пом'якшення монетарної політики.

Крім того, попит на золото як на захисний актив підтримується політичною невизначеністю у США. Посилення атак президента Дональда Трампа на ФРС та очікування судового рішення щодо його права звільняти членів правління центробанку підривають довіру до американських фінансових інституцій.

«Бичачий» прогноз та думки аналітиків

«Інвестори збільшують частку золота в портфелях, особливо на тлі очікуваного зниження ставок ФРС, що штовхає ціни вгору. Наш базовий сценарій полягає в тому, що золото продовжить оновлювати максимуми в найближчі квартали», — зазначила стратег UBS Group Джоні Тевс.

З початку року дорогоцінний метал зріс у ціні більш ніж на 30%, ставши одним з найприбутковіших сировинних активів.

Срібло випереджає золото

Водночас срібло демонструє ще більш вражаючу динаміку, додавши з початку року понад 40%. У понеділок його ціна вперше з 2011 року перевищила $40 за унцію.

Зростання срібла зумовлене як інвестиційним попитом (приплив коштів у срібні ETF триває сьомий місяць поспіль), так і промисловим, оскільки метал активно використовується у виробництві сонячних панелей. За даними Silver Institute, ринок срібла п'ятий рік поспіль перебуває у стані дефіциту.