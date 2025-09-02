Золото оновило історичний максимум на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2025, 14:41

Золото оновило історичний максимум на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Ціна на золото у вівторок, 2 вересня, підскочила до нового історичного максимуму, перевищивши позначку $3508 за унцію. Ралі на ринку дорогоцінних металів підживлюється очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростаючим занепокоєнням щодо майбутньої незалежності американського центробанку. Про це пише Bloomberg.

Ціна на золото у вівторок, 2 вересня, підскочила до нового історичного максимуму, перевищивши позначку $3508 за унцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Каталізатори зростання: ставки та політика

Остання хвиля зростання була викликана очікуваннями, що ФРС може знизити процентні ставки вже цього місяця. Ці настрої посилилися після того, як голова ФРС Джером Пауелл обережно допустив можливість такого кроку. Очікується, що ключовий звіт з ринку праці США, який вийде цієї п'ятниці, додасть аргументів на користь пом'якшення монетарної політики.

Крім того, попит на золото як на захисний актив підтримується політичною невизначеністю у США. Посилення атак президента Дональда Трампа на ФРС та очікування судового рішення щодо його права звільняти членів правління центробанку підривають довіру до американських фінансових інституцій.

«Бичачий» прогноз та думки аналітиків

«Інвестори збільшують частку золота в портфелях, особливо на тлі очікуваного зниження ставок ФРС, що штовхає ціни вгору. Наш базовий сценарій полягає в тому, що золото продовжить оновлювати максимуми в найближчі квартали», — зазначила стратег UBS Group Джоні Тевс.

З початку року дорогоцінний метал зріс у ціні більш ніж на 30%, ставши одним з найприбутковіших сировинних активів.

Срібло випереджає золото

Водночас срібло демонструє ще більш вражаючу динаміку, додавши з початку року понад 40%. У понеділок його ціна вперше з 2011 року перевищила $40 за унцію.

Зростання срібла зумовлене як інвестиційним попитом (приплив коштів у срібні ETF триває сьомий місяць поспіль), так і промисловим, оскільки метал активно використовується у виробництві сонячних панелей. За даними Silver Institute, ринок срібла п'ятий рік поспіль перебуває у стані дефіциту.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами