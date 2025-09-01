Multi від Мінфін
1 вересня 2025, 20:00

Головне за понеділок: срібло злетіло до $40, в Україні запустили «Дія.АІ»

Головні новини за понеділок, 1 вересня.

Вартість срібла злетіла до $40 — найвищої позначки за 14 роківЦіна на срібло у понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року перевищила позначку в $40 за унцію, а золото знову наблизилося до свого історичного максимуму.

Вартість срібла злетіла до $40 — найвищої позначки за 14 років

Ціна на срібло у понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року перевищила позначку в $40 за унцію, а золото знову наблизилося до свого історичного максимуму. Ралі на ринку дорогоцінних металів відбувається на тлі очікування зниження процентних ставок у США та ослаблення долара.

В Україні запустили «Дія.АІ» — першого у світі державного ШІ-асистента

На порталі «Дія» 1 вересня запрацював новий сервіс — «Дія.АІ». За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перший у світі державний ШІ-агент, який здатний не лише відповідати на запитання, а й надавати повноцінні державні послуги безпосередньо в чаті.

У школах запровадили обов'язковий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» на основі матеріалів НБУ

З 1 вересня в 8 класах Нової української школи розпочалося викладання нового обов'язкового предмета — «Підприємництво і фінансова грамотність». Навчально-методичні матеріали для курсу були розроблені експертами Національного банку України. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Купівля російської нафти: в Індії назвали свої дії «порятунком» для світової економіки

Уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії. Міністр Хардіп Пурі заявив, що закупівлі російської сировини, навпаки, допомогли захистити світову економіку від катастрофічного стрибка цін.

Долар впав до 5-тижневого мінімуму напередодні ключових даних з ринку праці США

Долар США у понеділок, 1 вересня, впав до п'ятитижневого мінімуму, оскільки інвестори очікують на низку важливих звітів з американського ринку праці, які можуть зміцнити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Валюта також залишається під тиском через політичну невизначеність, пов'язану з торговельною політикою та незалежністю ФРС.

Джерело: Мінфін
