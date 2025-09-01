Головне за понеділок: срібло злетіло до $40, в Україні запустили «Дія.АІ»

Вартість срібла злетіла до $40 — найвищої позначки за 14 років

Ціна на срібло у понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року перевищила позначку в $40 за унцію, а золото знову наблизилося до свого історичного максимуму. Ралі на ринку дорогоцінних металів відбувається на тлі очікування зниження процентних ставок у США та ослаблення долара.

