Долар впав до 5-тижневого мінімуму напередодні ключових даних з ринку праці США

Долар США у понеділок, 1 вересня, впав до п'ятитижневого мінімуму, оскільки інвестори очікують на низку важливих звітів з американського ринку праці, які можуть зміцнити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Валюта також залишається під тиском через політичну невизначеність, пов'язану з торговельною політикою та незалежністю ФРС. Про це пише Reuters.

Очікування ринку та дилема для ФРС

Наразі фінансові ринки закладають у ціни приблизно 90%-ву ймовірність зниження ставки ФРС у вересні. Цього тижня очікується публікація даних про відкриті вакансії та зайнятість у приватному секторі, а кульмінацією стане п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Аналітики зазначають, що американська економіка більше не демонструє випереджаючого зростання, що виправдовує ослаблення долара.

Політичні ризики та торговельна політика

Тиск на долар також чинять політичні фактори, зокрема, постійні атаки президента Трампа на ФРС та його спроба звільнити члена правління Лізу Кук. Хоча нещодавнє судове рішення визнало більшість мит Трампа незаконними, аналітики Jefferies не очікують значного впливу на ринок, оскільки справа, ймовірно, перейде до Верховного суду, який може стати на бік президента.

Динаміка інших світових валют

На тлі слабкості долара, індекс DXY впав на 0,22% до 97,64. Євро зріс на 0,35% до $1,1724, попри політичні ризики у Франції, пов'язані з можливим вотумом недовіри уряду. Британський фунт додав 0,18%, піднявшись до $1,3528. Водночас китайський юань залишався стабільним біля 10-місячного максимуму.