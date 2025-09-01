Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
1 вересня 2025, 14:12

Купівля російської нафти: в Індії назвали свої дії «порятунком» для світової економіки

Уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії. Міністр Хардіп Пурі заявив, що закупівлі російської сировини, навпаки, допомогли захистити світову економіку від катастрофічного стрибка цін. Про це пише Bloomberg.

Уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії.
Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що сказав міністр

Коментарі міністра нафти Хардіпу Пурі стали відповіддю на звинувачення з боку Білого дому. Раніше радник президента США Пітер Наварро назвав Індію «пральнею» для кремля, а міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив найбагатші родини країни у наживі.

Пурі наголосив, що Індія дотримується всіх міжнародних норм, а її імпорт відповідає механізму «цінової стелі», запровадженому країнами G7. За його словами, саме дії Індії «стабілізували ринки та вберегли світові ціни від виходу з-під контролю», запобігши «катастрофічному шоку у $200 за барель».

Контекст

Ця жорстка відповідь пролунала на тлі подвоєння Вашингтоном мит індійські товари до 50% у спробі змусити Нью-Делі припинити фінансувати військову машину росії.

Згідно з даними, з початку року на росію припадало 37% нафтового імпорту Індії. Аналітики вважають, що Нью-Делі навряд чи припинить закупівлі, оскільки це питання перетворилося з суто економічного на політичне.

Нагадаємо, що Індійська державна нафтогазова корпорація ONGC повідомила, що продовжить купувати російську нафту для своїх нафтопереробних заводів, якщо її пропонуватимуть за економічно вигідними цінами.

До теми: Рупія впала до історичного мінімуму через 50%-ві мита США

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Danconia
Danconia
1 вересня 2025, 14:21
#
Всё так и есть, вашингтонский обком хотел рыбку съесть, но ее съели индусы=

не понимаю почему мы должны зависеть от решения индусов — топите танкеры к **** собачьим — кучка сомалийских пиратов или хуситов может, а Буданов в подмётки хуситам не годится получается. по факту
+
+15
zevs1
zevs1
1 вересня 2025, 15:41
#
Не надо было демократам во главе с Обамой Байденом и Нуланд которая раздавала печеньки в 2014 г устраивать майдан со всеми вытекающими, последствиями которые привели к большой войне, то и не пришлось бы Индию просить.
+
0
parseval
parseval
1 вересня 2025, 16:14
#
Не тот уже зевс, ох не тот
+
+45
Lamo
Lamo
1 вересня 2025, 17:17
#
Москаль, ти що тут забув, утирок хворий?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ranet и 7 незареєстрованих відвідувачів.
