Уряд Індії відкинув вимогу США припинити імпорт нафти з росії. Міністр Хардіп Пурі заявив, що закупівлі російської сировини, навпаки, допомогли захистити світову економіку від катастрофічного стрибка цін. Про це пише Bloomberg.
Купівля російської нафти: в Індії назвали свої дії «порятунком» для світової економіки
Що сказав міністр
Коментарі міністра нафти Хардіпу Пурі стали відповіддю на звинувачення з боку Білого дому. Раніше радник президента США Пітер Наварро назвав Індію «пральнею» для кремля, а міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив найбагатші родини країни у наживі.
Пурі наголосив, що Індія дотримується всіх міжнародних норм, а її імпорт відповідає механізму «цінової стелі», запровадженому країнами G7. За його словами, саме дії Індії «стабілізували ринки та вберегли світові ціни від виходу з-під контролю», запобігши «катастрофічному шоку у $200 за барель».
Контекст
Ця жорстка відповідь пролунала на тлі подвоєння Вашингтоном мит індійські товари до 50% у спробі змусити Нью-Делі припинити фінансувати військову машину росії.
Згідно з даними, з початку року на росію припадало 37% нафтового імпорту Індії. Аналітики вважають, що Нью-Делі навряд чи припинить закупівлі, оскільки це питання перетворилося з суто економічного на політичне.
Нагадаємо, що Індійська державна нафтогазова корпорація ONGC повідомила, що продовжить купувати російську нафту для своїх нафтопереробних заводів, якщо її пропонуватимуть за економічно вигідними цінами.
Коментарі - 4
не понимаю почему мы должны зависеть от решения индусов — топите танкеры к **** собачьим — кучка сомалийских пиратов или хуситов может, а Буданов в подмётки хуситам не годится получается. по факту