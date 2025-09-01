Вартість срібла злетіла до $40 — найвищої позначки за 14 років

Ціна на срібло у понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року перевищила позначку в $40 за унцію, а золото знову наблизилося до свого історичного максимуму. Ралі на ринку дорогоцінних металів відбувається на тлі очікування зниження процентних ставок у США та ослаблення долара . Про це повідомляє агентство Bloomberg 1 вересня.

Динаміка цін та фактори зростання

Спотові ціни на срібло протягом дня зросли на 2,6%, сягнувши позначки $40,76 за унцію. З початку року метал подорожчав вже майже на 40%. Ціни на золото підскочили на 1,2%, торгуючись трохи нижче за квітневий рекорд у понад $3500 за унцію.

Ослаблення долара США до найнижчого рівня з кінця липня зробило дорогоцінні метали, що торгуються в доларах, дешевшими для іноземних покупців, що посилило попит.

Інституційний попит та прогнози

Попит на срібло підтримується активними вкладеннями з боку біржових інвестиційних фондів (ETF). У серпні було зафіксовано сьомий поспіль місяць припливу коштів у срібні ETF.

Аналітики Morgan Stanley очікують на подальше зростання золота приблизно на 10%, тоді як срібло, на їхню думку, вже торгується близько до прогнозних значень, але має потенціал їх перевищити.

Додатковим фактором занепокоєння для ринку стало нещодавнє включення срібла до списку критично важливих корисних копалин США, що теоретично може призвести до запровадження американських мит і на цей метал.