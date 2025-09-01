Multi від Мінфін
1 вересня 2025, 16:15

У школах запровадили обов'язковий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» на основі матеріалів НБУ

З 1 вересня в 8 класах Нової української школи розпочалося викладання нового обов'язкового предмета — «Підприємництво і фінансова грамотність». Навчально-методичні матеріали для курсу були розроблені експертами Національного банку України. Про це повідомила пресслужба регулятора.

З 1 вересня в 8 класах Нової української школи розпочалося викладання нового обов'язкового предмета — «Підприємництво і фінансова грамотність».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина нововведення: низький рівень фінграмотності

Запровадження нового предмета стало відповіддю на критично низький рівень фінансових знань серед українських підлітків. Дослідження, проведене НБУ у 2024 році, показало, що середній рівень правильних відповідей на завдання серед учнів 14−17 років становив лише 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою.

«Запровадження нового предмета — це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Йдеться не лише про отримання теоретичних знань про гроші, а й про розвиток підприємницького мислення… Це допоможе школярам в майбутньому бути сумлінними громадянами, підприємцями й новаторами», — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

Підтримка від НБУ

Для забезпечення якісного викладання нового предмета, Національний банк розробив повний комплекс навчальних матеріалів: підручник, робочий зошит для учнів, посібник для вчителя та візуальні презентації. Підручник від НБУ за результатами конкурсу було надруковано найбільшим накладом — понад 104 тисячі примірників.

Крім того, влітку НБУ провів масштабне безоплатне навчання для майже 2 500 вчителів, які викладатимуть новий предмет. Для підтримки учнів та педагогів також створено освітню онлайн-платформу «ТАЛАН» та окремий сайт з матеріалами курсу.

Наступні кроки

У 2025/2026 навчальному році предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» буде запроваджено в пілотних 9 класах, а згодом — і в старшій школі. НБУ вже працює над комплектом навчальних матеріалів для 9 класу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
1 вересня 2025, 17:26
#
Не пройшло і 34 роки, поки міністри освіти зрозуміли, що потрібно підвищувати рівень фінансової грамотності населення.
Але то не надовго, якщо населення зрозуміє, що держава їх обкрадає в усі можливі способи, то перестануть всі працювати за копійки. Чудовий приклад країни-сусіди з цивілізованої Європи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
