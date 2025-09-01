У школах запровадили обов'язковий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» на основі матеріалів НБУ

З 1 вересня в 8 класах Нової української школи розпочалося викладання нового обов'язкового предмета — «Підприємництво і фінансова грамотність». Навчально-методичні матеріали для курсу були розроблені експертами Національного банку України. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Причина нововведення: низький рівень фінграмотності

Запровадження нового предмета стало відповіддю на критично низький рівень фінансових знань серед українських підлітків. Дослідження, проведене НБУ у 2024 році, показало, що середній рівень правильних відповідей на завдання серед учнів 14−17 років становив лише 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою.

«Запровадження нового предмета — це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Йдеться не лише про отримання теоретичних знань про гроші, а й про розвиток підприємницького мислення… Це допоможе школярам в майбутньому бути сумлінними громадянами, підприємцями й новаторами», — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

Підтримка від НБУ

Для забезпечення якісного викладання нового предмета, Національний банк розробив повний комплекс навчальних матеріалів: підручник, робочий зошит для учнів, посібник для вчителя та візуальні презентації. Підручник від НБУ за результатами конкурсу було надруковано найбільшим накладом — понад 104 тисячі примірників.

Крім того, влітку НБУ провів масштабне безоплатне навчання для майже 2 500 вчителів, які викладатимуть новий предмет. Для підтримки учнів та педагогів також створено освітню онлайн-платформу «ТАЛАН» та окремий сайт з матеріалами курсу.

Наступні кроки

У 2025/2026 навчальному році предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» буде запроваджено в пілотних 9 класах, а згодом — і в старшій школі. НБУ вже працює над комплектом навчальних матеріалів для 9 класу.