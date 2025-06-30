Головне за понеділок: гривня падає, monobank спростив валюті перекази між родичами

Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 48,9856 грн/€. Це на 20 копійок вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом. Офіційний курс долара США на вівторок встановлено на рівні 41,7788 грн/$, що на 13 копійок вище, ніж у п'ятницю (41,64 09 грн/$).

monobank спростив процедуру валютних переказів між родичами

Онлайн-банк monobank оновив свій застосунок, значно спростивши процес переказу іноземної валюти між родичами. Раніше ця процедура вимагала складного підтвердження родинних зв'язків, через що більшість клієнтів нею не користувалися.

В Україні схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування

Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами.

Железняк оприлюднив ймовірний склад нового Кабміну

В Офісі президента готують масштабні кадрові зміни в уряді, які можуть включати відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце першої віцепрем'єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко.

Україна отримала другий транш від Канади обсягом близько $1,7 млрд

Україна отримала другий транш від Канади обсягом близько $1,7 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.