У суботу, 28 листопада, великі мережі АЗС України суттєво знизили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найбільше здешевлення зафіксували в UPG, де бензин окремих марок втратив до 6 грн за літр. Водночас OKKO та WOG знизили вартість більшості видів пального на 3 грн/л. Про це повідомляє РБК-Україна .

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Як змінилися ціни на UPG

Найбільше ціни знизила мережа UPG.

Преміальний бензин UPG 100 подешевшав одразу на 6 грн — до 87,90 грн/л.

Бензини UPG 95 та звичайний А-95 втратили по 4 грн на літрі. Тепер вони коштують 78,90 грн/л та 76,90 грн/л відповідно.

Суттєво знизилися й ціни на дизельне пальне. Зокрема, EURO DIESEL подешевшав до 91,78 грн/л, а upgDIESEL — до 93,90 грн/л.

Крім того, автогаз в UPG втратив ще 1 грн і тепер коштує 59,90 грн/л, опустившись нижче позначки 60 грн.

Скільки коштує пальне на OKKO та WOG

Мережі OKKO та WOG також переглянули цінники.

На OKKO всі марки бензину та дизельного пального подешевшали на 3 грн за літр.

Відтепер стандартний бензин А-95 Євро коштує 81,90 грн/л, Pulls 95 — 84,90 грн/л, а Pulls 100 — 91,90 грн/л.

Дизельне пальне Євро подешевшало до 96,90 грн/л, а преміальний Pulls — до 99,90 грн/л.

На WOG усі марки бензину також втратили по 3 грн. Вартість А-95 Євро становить 81,90 грн/л, Mustang 95 — 84,90 грн/л, а бензину А-100 — 91,90 грн/л.

Стандартний дизель на WOG подешевшав до 96,90 грн/л. Водночас вартість преміального ДП Mustang залишилася незмінною — 104,90 грн/л.

Автогаз в обох мережах подешевшав на 1 грн — до 61,90 грн/л.

Що з цінами на «Укрнафті» та SOCAR

На відміну від конкурентів, мережі «Укрнафта» та SOCAR 28 листопада не змінювали вартість пального.

На «Укрнафті» бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне — 93,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

На SOCAR стандартний А-95 продають по 85,90 грн/л, дизель NANO — по 101 грн/л, а автогаз — по 62,90 грн/л.

Таким чином, серед п'яти великих мереж, ціни яких порівнювали у виданні, найдешевший стандартний бензин А-95 та автогаз пропонує UPG.

Водночас фактичні ціни можуть відрізнятися залежно від регіону, конкретної АЗС та умов програми лояльності.