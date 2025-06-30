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30 червня 2025, 14:05

Железняк оприлюднив ймовірний склад нового Кабміну

В Офісі президента готують масштабні кадрові зміни в уряді, які можуть включати відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце першої віцепрем'єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко. Про це у понеділок, 30 червня, народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела.

В Офісі президента готують масштабні кадрові зміни в уряді, які можуть включати відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце першої віцепрем'єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко.

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Ключові ротації: хто може очолити уряд

За інформацією депутата, у разі призначення Юлії Свириденко прем'єркою, посаду першого віцепрем'єра може обійняти Олексій Кулеба, який наразі є віцепрем'єром з відновлення. Своєю чергою, Міністерство економіки може очолити його нинішній заступник Олексій Соболєв.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко може отримати посаду віцепрем'єра з питань безпеки та оборони. Железняк зауважив, що багато змін відбуваються за принципом підвищення перших заступників.

«Це станом на зараз. За два тижні ще точно частина змін у плані відбудеться. Пишу тільки те, що мені підтвердило хоча б декілька людей. Практично всі зміни це коли замість міністра отримує портфель його перший заступник», — написав він, підкресливши попередній характер інформації.

Хто може залишити Кабмін

Згідно з даними нардепа, свої посади можуть залишити низка ключових міністрів. Зокрема, замість Оксани Жолнович Мінсоцполітики може очолити її перша заступниця Дарина Марчак, а замість міністра КМУ Олега Немчінова — Костянтин Марʼєвич.

Також, за словами Железняка, висока ймовірність звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. На його місце розглядають кандидатури першого заступника Дениса Улютіна або голови бюджетного комітету В Р Роксолани Підласої.

Крім них, з уряду можуть піти міністр освіти Оксен Лісовий, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр культури Микола Точицький. Також буде звільнено віцепрем'єра Олексія Чернишова, а його міністерство національної єдності, ймовірно, об'єднають з іншим відомством.

Хто, ймовірно, збереже посади

Водночас за інформацією Железняка, у новому складі уряду збережуть свої посади міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також очільники Міненерго, Мінспорту, Міндовкілля, Мінстратегпрому та Мінагрополітики. Щодо Ольги Стефанішиної, вона може залишитися віцепрем'єркою з євроінтеграції, але втратити портфель міністра юстиції.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що не обговорював із Денисом Шмигалем можливу відставку уряду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 червня 2025, 14:20
#
А недавно тут писали прихильники самі знаєте кого, що відставка Шмігєля і частини міністрів — це все російське ІПСО і прикалувались, що про це лише скабєєва вєщає:)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 червня 2025, 15:39
#
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
30 червня 2025, 15:01
#
О, в борделі койки переставляють! Цікаво, а чим лорд Шміхолл не вгодив імператору Шапітоліону? Був же таким слухняним, таким покірним, наче його й взагалі там не існувало.
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