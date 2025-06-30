Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 липня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти оновив свій історичний максимум.
30 червня 2025, 16:48
Гривня знову оновила історичний мінімум щодо євро: НБУ встановив курси на вівторок
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Новий історичний максимум євро
Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлено на рівні 48,9856 грн/€. Це на 20 копійок вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом.
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Долар також дорожчає
Офіційний курс долара США на вівторок встановлено на рівні 41,7788 грн/$, що на 13 копійок вище, ніж у п'ятницю (41,64 09 грн/$).
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Джерело: Мінфін
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