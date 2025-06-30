В Україні схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування

Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

Стратегія розроблена відповідно до схваленої Радою концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:

упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;

забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;

удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;

оновлення стратегії оператора державної програми єОселя ПРАТ «Укрфінжитло» та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;

визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

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Також Рада схвалила оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, в якій актуалізовано аналіз фінансового сектору, перелік індикаторів та їх цільових значень, а також додано заходи стосовно реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Схвалені документи, зокрема оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, буде оприлюднено додатково після затвердження.

Крім того, Рада розглянула Огляд системних ризиків, згідно з яким ключовими ризиками залишаються перебіг повномасштабної війни та посилення геополітичної невизначеності. Водночас відновлення економіки триває, а ризики фінансового сектору помірні. Потреба в підтримці партнерів зберігається, зокрема, за рахунок знерухомлених російських активів.