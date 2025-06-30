Україна отримала другий транш від Канади обсягом близько $1,7 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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«Продовжуємо разом із міжнародними партнерами послідовно реалізовувати інструмент для притягнення росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У поточному році Канада вже надала близько $3,4 млрд через механізм ERA. Це важливий внесок в підтримку фінансової стабільності України. Кошти дозволять забезпечити нагальні видатки держбюджету», — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету.

Механізм ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.