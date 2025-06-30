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30 червня 2025, 11:45

monobank спростив процедуру валютних переказів між родичами

Онлайн-банк monobank оновив свій застосунок, значно спростивши процес переказу іноземної валюти між родичами. Раніше ця процедура вимагала складного підтвердження родинних зв'язків, через що більшість клієнтів нею не користувалися. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Онлайн-банк monobank оновив свій застосунок, значно спростивши процес переказу іноземної валюти між родичами.

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Як працює оновлена функція

Згідно з оновленням, інтерфейс для підтвердження родинних зв'язків став значно простішим та швидшим. Тепер увесь процес можна пройти безпосередньо в застосунку.

Переказати валюту можна родичам до другого ступеня спорідненості. Для найближчих родичів (батьків, дітей, чоловіка чи дружини) підтвердження відбувається безпосередньо в додатку в кілька кліків. Якщо ж переказ здійснюється іншим родичам, наприклад, бабусі, дядькові чи племіннику, необхідно надати документ, що підтверджує родинний зв'язок, звернувшись до служби підтримки банку.

Мета та обмеження

Олег Гороховський нагадав, що валютні перекази всередині України дозволені лише між родичами. Він зазначив, що мета оновлення — зробити цю законодавчо дозволену можливість реальною та доступною для ширшого кола клієнтів, прибравши бюрократичні перешкоди.

Чому в Україні діють обмеження на валютні перекази між фізособами

Обмеження на здійснення переказів в іноземній валюті між фізичними особами всередині України є частиною загальної системи валютного регулювання, яку проводить Національний банк України. Особливо жорсткими ці заходи стали після початку повномасштабного вторгнення.

Головна мета таких обмежень — забезпечення макрофінансової стабільності країни. Вони допомагають:

  • Запобігти відтоку капіталу: Обмеження не дозволяють масово виводити валюту з банківської системи.
  • Захистити міжнародні резерви: Резерви НБУ є критично важливими для оплати імпорту та обслуговування зовнішнього боргу, тому їх витрачання суворо контролюється.
  • Протидіяти тіньовій економіці: Заборона вільних переказів у валюті ускладнює виплату зарплат «у конвертах» та інші тіньові розрахунки.

Водночас НБУ робить виняток для переказів між близькими родичами, розуміючи потребу сімей підтримувати одне одного. Це соціально важлива норма, яка дозволяє, наприклад, батькам допомагати дітям валютою без зайвої конвертації.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
OVV77
OVV77
30 червня 2025, 13:33
#
Ну це дуже крута новина. Молодці. Ще більше людей будуть переходити в цей банк
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