Головне за вівторок: ОВДП, справа Порошенка, податки для продавців в інтернеті

Міністерство фінансів 29 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,53 млрд грн, що на 7,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9 млрд грн.

Нацбанк визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною

У зв’язку із застосуванням санкцій до Порошенка Петра Олексійовича Нацбанк визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в АТ «Міжнародний інвестиійний банк».

Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною до листопада

Кабінет Міністрів продовжив дію «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» до 31 жовтня 2025 року.

В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).

Для продавців на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок. Кабмін ухвалив законопроєкт

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 29 квітня.