В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень
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Фінансування пенсій
За словами Гетманцева, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат за квітень.
У другий місяць весни людям похилого віку спрямовано 67,4 млрд грн, у тому числі:
- 58 млрд грн — через уповноважені банки;
- 9,4 млрд грн — через АТ «Укрпошта».
«Другий місяць поспіль маємо такі рекордні виплати у результаті проведеної минулого місяця індексації», — уточнив Гетманцев.
Також Пенсійним фондом спрямовано:
- 5,9 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг;
- понад 3 млрд грн — на страхові виплати (у тому числі майже 1,8 млрд грн — на оплату лікарняних).
Усього з початку 2025 року спрямовано:
- на виплату пенсій — 258,7 млрд грн;
- на фінансування житлових субсидій та пільг — 21,1 млрд грн;
- на страхові виплати — 12 млрд грн (у тому числі майже 7,4 млрд грн — на оплату лікарняних).
У кого найменші та найбільші пенсії
Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн. (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% — з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
Найвищі пенсії отримували у:
- Києві — 8708,03 грн;
- Донецькій області — 7813,93 грн;
- Луганській області — 7314,01 грн.
Найменші — мешканці таких областей:
- Тернопільської — 4930,93 грн;
- Чернівецької — 5100,02 грн;
- Закарпатської — 5174,80 грн.
На жаль, 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) в Україні отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).
Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень.
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Коментарі - 4
Йдемо в ЄС, але якщо в ЄС скажуть, що європейським пенсіонерам треба прожити місяць менше ніж на сто євро — то будуть жахатися :)
Для прикладу інфа з Уніану «У більшості країн розрахувати середній розмір пенсії не так просто, як в Україні, оскільки в них діє відразу кілька пенсійних систем. І окрім виплат від держави літня людина також може отримувати надбавки від роботодавця, виплати від фондів тощо. Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць.»
Тобто 61 тисяча 322 гривні, якщо перераховувати, це на період 29.04.2025)