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29 квітня 2025, 11:10

В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн.
Фото: depositphotos

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Фінансування пенсій

За словами Гетманцева, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат за квітень.

У другий місяць весни людям похилого віку спрямовано 67,4 млрд грн, у тому числі:

  • 58 млрд грн — через уповноважені банки;
  • 9,4 млрд грн — через АТ «Укрпошта».

«Другий місяць поспіль маємо такі рекордні виплати у результаті проведеної минулого місяця індексації», — уточнив Гетманцев.

Також Пенсійним фондом спрямовано:

  • 5,9 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг;
  • понад 3 млрд грн — на страхові виплати (у тому числі майже 1,8 млрд грн — на оплату лікарняних).

Усього з початку 2025 року спрямовано:

  • на виплату пенсій — 258,7 млрд грн;
  • на фінансування житлових субсидій та пільг — 21,1 млрд грн;
  • на страхові виплати — 12 млрд грн (у тому числі майже 7,4 млрд грн — на оплату лікарняних).

У кого найменші та найбільші пенсії

Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн. (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% — з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

Найвищі пенсії отримували у:

  • Києві — 8708,03 грн;
  • Донецькій області — 7813,93 грн;
  • Луганській області — 7314,01 грн.

Найменші — мешканці таких областей:

  • Тернопільської — 4930,93 грн;
  • Чернівецької — 5100,02 грн;
  • Закарпатської — 5174,80 грн.

На жаль, 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) в Україні отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).

Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
29 квітня 2025, 11:13
#
«В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень»

Йдемо в ЄС, але якщо в ЄС скажуть, що європейським пенсіонерам треба прожити місяць менше ніж на сто євро — то будуть жахатися :)

Для прикладу інфа з Уніану «У більшості країн розрахувати середній розмір пенсії не так просто, як в Україні, оскільки в них діє відразу кілька пенсійних систем. І окрім виплат від держави літня людина також може отримувати надбавки від роботодавця, виплати від фондів тощо. Загалом середня пенсія в Євросоюзі становить 1294 євро на місяць

Тобто 61 тисяча 322 гривні, якщо перераховувати, це на період 29.04.2025)
+
+30
bonv
bonv
29 квітня 2025, 11:24
#
«жирують»…
+
+29
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
29 квітня 2025, 11:57
#
Потужно пенсия меньше 100 баксов, это как-то по Европейски
+
0
Df824
Df824
29 квітня 2025, 12:12
#
Яку пенсію можна чекати за мінімальної зарплати 8000 грн (без вирахування податків)?
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