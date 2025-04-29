«В Україні 36,2% пенсіонерів отримують виплати менше 4 тисяч гривень»

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень). Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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Фінансування пенсій

За словами Гетманцева, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат за квітень.

У другий місяць весни людям похилого віку спрямовано 67,4 млрд грн, у тому числі:

58 млрд грн — через уповноважені банки;

9,4 млрд грн — через АТ «Укрпошта».

«Другий місяць поспіль маємо такі рекордні виплати у результаті проведеної минулого місяця індексації», — уточнив Гетманцев.

Також Пенсійним фондом спрямовано:

5,9 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг;

понад 3 млрд грн — на страхові виплати (у тому числі майже 1,8 млрд грн — на оплату лікарняних).

Усього з початку 2025 року спрямовано:

на виплату пенсій — 258,7 млрд грн;

на фінансування житлових субсидій та пільг — 21,1 млрд грн;

на страхові виплати — 12 млрд грн (у тому числі майже 7,4 млрд грн — на оплату лікарняних).

У кого найменші та найбільші пенсії

Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн. (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% — з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

Найвищі пенсії отримували у:

Києві — 8708,03 грн;

Донецькій області — 7813,93 грн;

Луганській області — 7314,01 грн.

Найменші — мешканці таких областей:

Тернопільської — 4930,93 грн;

Чернівецької — 5100,02 грн;

Закарпатської — 5174,80 грн.

На жаль, 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн. осіб) в Україні отримують виплати менше 4 тисяч гривень (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше 3 тисяч гривень).

Для кожного п’ятого українця та українки (понад 2,1 млн осіб) розмір пенсій лежить у діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень.