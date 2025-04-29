Міністерство фінансів 29 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,53 млрд грн, що на 7,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
29 квітня 2025, 18:04
Мінфін залучив 16,5 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,97 млрд грн під 16,33% з погашенням 19 серпня 2026 року;
- 731,21 млн грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року;
- 2,81 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року.
В іноземній валюті:
- $192,01 млн під 4,17% з погашенням 30 квітня 2026 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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