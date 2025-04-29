Мінфін залучив 16,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 29 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,53 млрд грн, що на 7,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4,97 млрд грн під 16,33% з погашенням 19 серпня 2026 року;

731,21 млн грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року;

2,81 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року.

В іноземній валюті:

$192,01 млн під 4,17% з погашенням 30 квітня 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.