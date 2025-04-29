Для продавців на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок. Кабмін ухвалив законопроєкт

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 29 квітня, пише Бізнес.Цензор

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Про що йде мова

Як зазначив заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням. Ставка податку становитиме 5%, додатково стягуватиметься 5% військового збору.

Вимога поширюватиметься на операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи з їх використанням отримують резиденти України.

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Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Активними продавцями для цілей оподаткування пропонується визначити продавця, що здійснив хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за яку йому було виплачено або нараховано винагороду.

Податкова зможе отримувати від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю.

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Своєю чергою фізичні особи — продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.