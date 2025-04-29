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29 квітня 2025, 15:10

Для продавців на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок. Кабмін ухвалив законопроєкт

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 29 квітня, пише Бізнес.Цензор

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

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Про що йде мова

Як зазначив заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням. Ставка податку становитиме 5%, додатково стягуватиметься 5% військового збору.

Вимога поширюватиметься на операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи з їх використанням отримують резиденти України.

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Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

  • надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;
  • особисті послуги;
  • продаж товарів;
  • надання в оренду транспортних засобів.

Активними продавцями для цілей оподаткування пропонується визначити продавця, що здійснив хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за яку йому було виплачено або нараховано винагороду.

Податкова зможе отримувати від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю.

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Своєю чергою фізичні особи — продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16

+
+135
Mini Mi
Mini Mi
29 квітня 2025, 15:39
#
Бедные олх, раскручивали свою олх доставку столько лет, чтобы кабмин ее похоронил за один день. Все перейдут снова на прямые продажи где олх не сможет снять налог. Про иностранные платформы и аренду жилья это вообще шедеврально из той же оперы где и налоги на крипту — как контролировать неясно, просто тупая попытка отжать бабла
+
+15
vPrirech
vPrirech
29 квітня 2025, 15:56
#
Мені здається що зелені на стільки «примітивні», щоб не сказати гірше, що в них мізки просто не можуть генерувати стратегічні покращення з яких можна отримувати дозід. Може я не дуже слідкую за процесами в державі, але я не пам’ятаю якісь законопроекти щодо дійсного зняття навантаження … Я бачу лише або зільшення податків, або відкладення їх уплати — все це на фоні корупціонної складової яка вже перестрибнула всіх разом узятих попередників.
+
0
JWT
JWT
29 квітня 2025, 15:59
#
Податок на гугл давно діє у нас. І компанії платять його, тому з іноземними платформами питань не буде, або платять, або їх блокують.
+
0
san4os
san4os
29 квітня 2025, 16:09
#
Не переживайте. ОЛХ не збідніє.
За Україну треба в першу чергу треба переживати, а не за якусь приватну конторку.
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 квітня 2025, 16:55
#
Очень очень переживаю за Украину, почему выбран вариант построения экономики дожития когда устраивается забег за налогами за ношенные носки вместо развтия страны, роста ВВП и повышение налоговой базы таким образом. С носков можно собрать копейки, рост ВВП на 1 % даст значительно больше.
+
0
Іво Бобул
Іво Бобул
29 квітня 2025, 15:46
#
Люди повернуться до форумів і там будут продавати
+
+60
Артур М.
Артур М.
29 квітня 2025, 15:47
#
Просто перестануть ОЛХ доставку оформляти, та й все) Воно і зараз вже дві ціни)
+
+15
san4os
san4os
29 квітня 2025, 16:10
#
Для ОЛХ без різниці як купують. Для них головне що продавці платять за розміщення оголошень і за рекламу. І їм цього достатньо
+
0
Barrs
Barrs
29 квітня 2025, 15:51
#
Це не правильний заголовок
Для покупцiв на OLX, Prom та Rozetka запровадят податок в 10%

якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу
Мами маленьких дiтей будуть в захватi
+
0
san4os
san4os
29 квітня 2025, 16:13
#
На Розетці тільки ФОПи можуть торгувати, які на розрахунковий рахунок оплату отримують, їх не стосується це нововведення
+
0
Delaware
Delaware
29 квітня 2025, 16:36
#
Prom принадлежит Розетке. На Проме сейчас может продавать и простое физ лицо не ФОП.
+
0
JWT
JWT
29 квітня 2025, 15:54
#
> оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян

> Своєю чергою фізичні особи — продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.

Ну я ще розумію перший пункт (не схвалюю, але розумію). А от останній якийсь маразм.
+
+5
san4os
san4os
29 квітня 2025, 16:17
#
Та ніякого маразму. Люди роками торгують, а ФОПами не зареєстровані.
Якщо займаєшся торгівлею на постійній основі, то або реєтруйся як ФОП 2 група, і плати щомісяця ЕП, ВЗ і ЄСВ, або плати податки як фізособа…
+
+90
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 квітня 2025, 16:01
#
Еще раз повторюсь — в Украине строится экономика дожития.

Один из разделов экономики дожития — это не рост ВВП как базы для налогообложения, а поиск где б еще состричь бабла правдами и неправдами.
+
+15
Delaware
Delaware
29 квітня 2025, 16:41
#
Да чего уж там мелочиться — придумывают поборы с продажи частными лицами б\у вещей в т. ч., еще чего-то там и т. п. — сразу запрещайте наличные! Все и всех в банк!
+
0
TAN72
TAN72
29 квітня 2025, 16:52
#
Україна це Європа 🤔
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