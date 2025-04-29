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29 квітня 2025, 14:32

Нацбанк визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною

У зв’язку із застосуванням санкцій до Порошенка Петра Олексійовича Нацбанк визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в АТ «Міжнародний інвестиійний банк». Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив на засіданні 28 квітня 2025 року.

У зв’язку із застосуванням санкцій до Порошенка Петра Олексійовича Нацбанк визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в АТ «Міжнародний інвестиійний банк».

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Підстави для рішення

Підставою для ухвалення рішення стало застосування до власника істотної участі в АТ «МІБ» Порошенка ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 2 пункту 62 глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149 (зі змінами).

Відповідно до статті 14 закону «Про банки і банківську діяльнсть» власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Вимоги щодо ділової репутації власників істотної участі в банку встановлюються Національним банком, який здійснює постійний контроль за відповідністю власника істотної участі в банку встановленим Законом про банки та Положенням про ліцензування банків вимогам, зокрема щодо ділової репутації.

Так, згідно з підпунктом 2 пункту 62 глави 6 розділу ІІ Положення про ліцензування банків ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаною з дотриманням закону та публічного порядку, є, зокрема, застосування Україною санкцій до такої особи.

Нагадаємо

Порошенко володіє акціями АТ «МІБ» опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий Недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який, зі свого боку, прямо володіє 64,98292% акцій Банку.

Санкції щодо Порошенка

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним у дію Указом Президента України від 12.02.2025 № 81/2025, до Порошенка П. О. застосовано (безстроково) персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
vPrirech
vPrirech
29 квітня 2025, 16:02
#
Намовляєте ви на пана вальцмана та його родину. Куди це годиться. Ще б ходки батька згадали… Це не припустимо.
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