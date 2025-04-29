Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною до листопада

Кабінет Міністрів продовжив дію «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» до 31 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

«Нічний тариф» для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

«Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.