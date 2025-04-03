Головне за четвер: Нові мита Трампа і як це вплине на Україну

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Тарифи Трампа спрямували ціни на золото до нових рекордів: що буде далі

2 квітня Дональд Трамп своїм указом запровадив базовий митний тариф у розмірі 10% на весь імпорт із усіх країн до США та індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, із якими США має найбільший торговий дефіцит. Так, для китайських товарів він становитиме 34%, ЄС — 20%. Золото відреагувало на цю заяву вибуховим зростанням, і до ранку 3 квітня пара XAU/USD торгується понад $3,136. Що буде далі з цінами на жовтий метал та срібло, розглянемо докладніше.

Мінекономіки про 10%-е мито для України: Складно, але не критично

США запровадили 10% мито для України, але це не є критично. Про це написала міністр економіки України Юлії Свириденко.

«Золоті» яйця: скільки в Україні коштуватимуть яйця до Великодня і до чого тут Трамп

В Україні злетіли ціни на яйця. «Мінфін» уже писав, що всього за місяць — з січня до лютого — яйця подорожчали на 3,5%, а, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — на 1,8%.