Гральний бізнес декларує значно менші доходи, ніж показують дані реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а обсяги повернення коштів гравцям у звітності можуть суттєво відрізнятися від банківських даних. За оцінками народного депутата Данила Гетманцева, через ці розбіжності бюджет може недоотримувати щонайменше 20 млрд грн щороку. Ще близько 40 млрд грн, за його оцінкою, втрачається через нелегальний сегмент азартного ринку.

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Такі цифри депутат навів за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань грального бізнесу.

За словами Гетманцева, за перше півріччя 2026 року оператори азартних ігор задекларували 31 млрд грн доходу, тоді як дані РРО свідчать про 73 млрд грн.

Ще одна розбіжність стосується повернення коштів гравцям. За даними банківської системи, оператори повертають близько 3,9% від суми надходжень, тоді як через РРО оформлюють як повернення 55,9% коштів.

Депутат вважає, що такі розбіжності між декларованими показниками, даними касових апаратів та банківськими операціями створюють можливості для ухилення від сплати податків. За його оцінкою, бюджетні втрати від цих схем можуть становити щонайменше 20 млрд грн на рік.

Окремо Гетманцев розкритикував роботу регулятора грального ринку PlayCity. Він заявив, що на блокування нелегального грального сайту після його виявлення може знадобитися рік або півтора.

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Втрати від нелегального сегмента азартного ринку депутат оцінює ще у 40 млрд грн.

За підсумками засідання ТСК Гетманцев також висловив претензії до роботи Державної податкової служби та оновленого Бюро економічної безпеки, поставивши під сумнів ефективність їхнього контролю за гральним бізнесом.

Наведені цифри та оцінки є позицією народного депутата, озвученою за підсумками роботи ТСК.

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