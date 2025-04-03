Трамп ввів мита у 20% на весь імпорт із ЄС до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

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Нові тарифи на імпорт у США

Трамп представив таблицю з двома колонками: які мита на американські товари діють нині у різних країнах, а також які тарифи Вашингтон вводить у відповідь на них. Пізніше графік був опублікований в обліковому записі Білого дому в соцмережі Х.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії - 31%, із Великобританії - 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

Росію в переліку не згадано.

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LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) Апр 2, 2025