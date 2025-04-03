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3 квітня 2025, 8:10

Трамп ввів мита у 20% на весь імпорт із ЄС до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону.

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Нові тарифи на імпорт у США

Трамп представив таблицю з двома колонками: які мита на американські товари діють нині у різних країнах, а також які тарифи Вашингтон вводить у відповідь на них. Пізніше графік був опублікований в обліковому записі Білого дому в соцмережі Х.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії - 31%, із Великобританії - 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

Росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
0
Я_ __
Я_ __
3 квітня 2025, 8:51
#
І сша ввели 10% мита на «інші країни» і до цієї категорії входить Україна…в нас і так все «потужно», а тут ще ці мита, капець…
+
+26
Андрій М***к
Андрій М***к
3 квітня 2025, 9:14
#
Тобі то що?
+
+11
Три літри
Три літри
3 квітня 2025, 11:03
#
І сша ввели 10% мита на «інші країни» і до цієї категорії входить Україна

Ні, не входить.

в нас і так все «потужно», а тут ще ці мита, капець…

От нам за американців зараз переживати, своїх проблем мало…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
3 квітня 2025, 13:33
#
Вообще пофиг на это. У нас 90% экспорта в США это была металлургия, которая и так была под пошлинами
+
+14
glan
glan
3 квітня 2025, 9:22
#
Вот жарит Трампец!
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
3 квітня 2025, 9:28
#
Очень плохой человек
+
0
Strain
Strain
3 квітня 2025, 9:56
#
Мне интересно, а он понимает что для американцев всё подорожает ровно на столько процентов сколько эти пошлины?=)
И даже если какой то условный автопроизводитель решит построить завод в США что бы уменьшить цены (по сути в этом и смысл пошлин) то на это уйдут годы. И все эти годы авто будут стоить банально дороже.
Ну ничего сейчас ЕС введет ответочку в виде тарифов на яица=)
+
+26
Саша Ник
Саша Ник
3 квітня 2025, 12:22
#
А зачем им строить эти заводы? У них они и так были и есть, стоят закрытые и полузаброшенные, как у нас после совка.
Только у нас с начала 90-хх, а у них с конца 2000-хх.
Несколько лет назад путешествовал по штату MA, а это не самый депрессивный штат. Так вот, там огромное кол-во закрытых предприятий видно невооруженным глазом. И многие местные показывают пальцем, где раньше и что производилось, перед переездом производства в Китай или Вьетнам.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
3 квітня 2025, 10:21
#
Знаю еще одних клоунов на болотах с их «импортозамещением» :)
Рыжих хоть понимает что заводы не строятся и не переносятся за год-два? И какой смысл затевать перемещение производства из какой то Индии, если через три года (а возможно и раньше) Рыжий перестанет быть президентом и весь этот маразм с торговыми войнами закончится?
За все заплатит американский потребитель, ну да они там там богатые, пусть платят.
Интересно посмотреть на инфляцию в США по итогам года.
+
0
Akkyratnui
Akkyratnui
3 квітня 2025, 10:58
#
А кто сказал что «маразм» закончится??? после трампа будет Вэнс, который еще более *** фанатик
+
0
Lamo
Lamo
3 квітня 2025, 11:32
#
Американці, як і всі люди, звичайно ***, але ж не настільки — 100% тепер демократів будуть на всіх виборах обирати.
+
0
Три літри
Три літри
3 квітня 2025, 11:02
#
Трамп ввів мита у 20% на весь імпорт із ЄС до США

Росію в переліку не згадано.
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Романе, нагадайте в якому році Росія стала членом ЄС.
+
+15
bonv
bonv
3 квітня 2025, 11:19
#
Президент США Дональд Трамп розв’язав торгову війну, звинувачуючи торгових партнерів у тому, що вони наживаються на Америці. Тільки ефект від мит нерівномірний, а найбільше постраждають американці з низьким доходом.
Видання Axios пише, що, згідно з аналізом Єльської бюджетної лабораторії, у разі введення 20%-их мит і заходів у відповідь з боку постраждалих країн, наявний дохід домогосподарств із найнижчими доходами може скоротитися на 5,5%. При цьому для домогосподарств із найвищими доходами це падіння становитиме лише 2,1%.
Це не означає, що американці середнього класу або багаті громадяни США не зазнають збитків. У чистому доларовому вираженні тягар мит для найвисокодохідніших верств населення вищий, адже вони заробляють більше грошей і витрачають більше грошей.
Для домогосподарств середнього достатку мита обійдуться в середньому в 3800 доларів на сім'ю на рік. Для тих, хто входить до першої десятки, це становитиме в середньому 9 500 доларів на домогосподарство.
У довгостроковій перспективі мита більше битимуть по багатих, оскільки ціни на активи знизяться.
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