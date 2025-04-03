Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Трамп ввів мита у 20% на весь імпорт із ЄС до США
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Нові тарифи на імпорт у США
Трамп представив таблицю з двома колонками: які мита на американські товари діють нині у різних країнах, а також які тарифи Вашингтон вводить у відповідь на них. Пізніше графік був опублікований в обліковому записі Білого дому в соцмережі Х.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії - 31%, із Великобританії - 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).
Росію в переліку не згадано.
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LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO— The White House (@WhiteHouse) Апр 2, 2025
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Коментарі - 13
Ні, не входить.
в нас і так все «потужно», а тут ще ці мита, капець…
От нам за американців зараз переживати, своїх проблем мало…
И даже если какой то условный автопроизводитель решит построить завод в США что бы уменьшить цены (по сути в этом и смысл пошлин) то на это уйдут годы. И все эти годы авто будут стоить банально дороже.
Ну ничего сейчас ЕС введет ответочку в виде тарифов на яица=)
Только у нас с начала 90-хх, а у них с конца 2000-хх.
Несколько лет назад путешествовал по штату MA, а это не самый депрессивный штат. Так вот, там огромное кол-во закрытых предприятий видно невооруженным глазом. И многие местные показывают пальцем, где раньше и что производилось, перед переездом производства в Китай или Вьетнам.
Рыжих хоть понимает что заводы не строятся и не переносятся за год-два? И какой смысл затевать перемещение производства из какой то Индии, если через три года (а возможно и раньше) Рыжий перестанет быть президентом и весь этот маразм с торговыми войнами закончится?
За все заплатит американский потребитель, ну да они там там богатые, пусть платят.
Интересно посмотреть на инфляцию в США по итогам года.
…
Росію в переліку не згадано.
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Романе, нагадайте в якому році Росія стала членом ЄС.
Видання Axios пише, що, згідно з аналізом Єльської бюджетної лабораторії, у разі введення 20%-их мит і заходів у відповідь з боку постраждалих країн, наявний дохід домогосподарств із найнижчими доходами може скоротитися на 5,5%. При цьому для домогосподарств із найвищими доходами це падіння становитиме лише 2,1%.
Це не означає, що американці середнього класу або багаті громадяни США не зазнають збитків. У чистому доларовому вираженні тягар мит для найвисокодохідніших верств населення вищий, адже вони заробляють більше грошей і витрачають більше грошей.
Для домогосподарств середнього достатку мита обійдуться в середньому в 3800 доларів на сім'ю на рік. Для тих, хто входить до першої десятки, це становитиме в середньому 9 500 доларів на домогосподарство.
У довгостроковій перспективі мита більше битимуть по багатих, оскільки ціни на активи знизяться.